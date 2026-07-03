'खड्डा बुजवायचा राहिला अन्...', ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाने घेतला 2 वर्षाच्या सोहमचा जीव; पुणेकर हळहळले!

पुण्यातील लोणी काळभोर परिसरात मन हेलावून टाकणारी घटना घडलीये. अवघ्या दोन वर्षांच्या सोहम कसबे या चिमुकल्याच्या नाल्याच्या पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात पडून मृत्यू झालाय. ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे सोहमचा जीव गेलाय. या घटनेनंतर संतापाची लाट उसळलीये आणि कारवाईची मागणी करण्यात आलीये.
अवघ्या दोन वर्षांच्या सोहम लखन कसबेचा ठेकेदाराच्या एका निष्काळजीपणाने त्याचा जीव घेतला आणि कसबे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. पुण्याच्या लोणी काळभोर परिसरात नाला आणि सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून खोदकाम करण्यात आलं. आणि त्यामुळे या परिसरात मोठे खड्डे पडले. ते खड्डे बुजवायचं सोडून असेच ठेवण्यता आले. पावसाचं पाणी साचलं आणि त्याच पाण्यात बुडून सोहमचा मृत्यू झालाय.
खोदकामानंतर या ठिकाणी काही संरक्षक व्यवस्था किंवा बॅरिकेड्स लावणं किंवा त्या खड्ड्यांमध्ये मातीचा भराव टाकणं अपेक्षित होतं मात्र तसं न करता तो खड्डा तसाच ठेवण्यात आला. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळलीये. कामात हलगर्जीपणा करणा-या ठेकेदारावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी नागरिकांनी केलीये.
याप्रकऱणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पण अवघ्या 2 वर्षांच्या सोहमच्या मृत्यूला केवळ तो ठेकेदार जबाबदार नाही तर प्रशासनही तितकंच आहे. निष्क्रीय ठेकेदारांना अशी कामं देऊन अनेकांचे जीव धोक्यात टाकले जातायत. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ ठेकेदारावर नाही तर याला जबाबदार असणा-या प्रत्येकावर कारवाईची गरजी आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूरमध्ये तीन वर्षांचा मुलगा खेळत असताना घराजवळील शेततळ्याकडे गेला आणि पाण्यात पडल्याने त्याचा मृत्यू झाला.आकाश आमले हे त्यांची पत्नी निकितासह मजुरीचे काम करत होते. त्यांचा 3 वर्षाचा मुलगा सार्थकला सोबत घेऊन ते काम करत होते. दुपारी साडेतीन वाजण्याची वेळ होती. मनोज आणि त्यांची पत्नी केळीच्या बागेत काम करत होते. सार्थक रडत होता म्हणून त्याच्या हाती त्यांनी मोबाईल दिला होता. मोबाईलवर गाणी सुरु होती. पण काही वेळाने गाणी ऐकू येणं बंद झालं. दाम्पत्याने आपला मुलगा सार्थकचा शोध घेतला. पण तो सापडला नाही. काहीवेळाने ग्रामस्थांनी शोध घेतला असता सार्थक शेततळ्यात बुडाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्याला तातडीने बाहेर काढून शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी नेले पण दुर्देवाने उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली.