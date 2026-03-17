परीक्षा केंद्रात खळबळ! दहावीच्या पेपरदरम्यान विद्यार्थ्यावर कोयत्याने हल्ला

हेमंत चापुडे, झी मिडिया, ओतूर जुन्नर : पुण्याच्या ओतूरमध्ये काळजाचा थरकाप उडवणारी एक घटना घडली आहे. दहावीची परीक्षा सुरू असताना, चक्क भर वर्गात घुसून एका विद्यार्थ्यावर कोयत्याने हल्ला करण्यात आलाय. जुन्या वादातून हा प्रकार घडल्याचं समजतंय, पण या घटनेनं परीक्षा केंद्रांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या ओतूरमधील विद्यालयात दहावीची परीक्षा सुरू होती, विद्यार्थी शांतपणे पेपर लिहीत होते. पण अचानक वर्गात एक तरुण हातात कोयता घेऊन घुसतो आणि एका 16 वर्षाच्या 10 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यावर थेट वार करतो. या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे वर्गात एकच खळबळ उडाली आणि शांत असलेल्या परीक्षा केंद्रावर रक्ताचा सडा पडला. धक्कादायक म्हणजे हल्ला करणारा विद्यार्थीही अल्पवयीन असून तो अकरावीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. अकरावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यांने दहावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थांवर हल्ला केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
(हे पण वाचा - पुण्यात विद्यार्थ्यावर कोयत्याने जीवघेणा हल्लाचा थरार , वारानंतर कोयता थेट डोक्यातच अडकला, थरार सीसीटीव्हीत कैद)
सबंधित हल्लेखोराने थेट विद्यार्थ्याच्या मानेवर वार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रसंगावधान राखत या विद्यार्थ्याने तो वार हातावर झेलला. वार मानेवर बसला असता तर मोठी दुर्घटना घडली असती, मात्र सुदैवाने हा विद्यार्थी थोडक्यात बचावला आहे. या झटापटीत त्याच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली असून त्याला तातडीने उपचारासाठी हलवण्यात आले
या धक्कादायक घटनेची माहिती मिळताच ओतूर पोलिसांनी तातडीने शाळेत धाव घेतली. प्राथमिक तपासानुसार, आरोपी आणि जखमी विद्यार्थी यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून जुना वाद सुरू होता. याच वादाचा वचपा काढण्यासाठी आरोपीने थेट परीक्षा केंद्र गाठलं. पोलिसांनी या प्रकरणी मुख्यपडलारोपीसह त्याच्या इतर 4 अल्पवयीन साथीदारांना ताब्यात घेतलं आहे. सध्या पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतलं असून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र, या घटनेनं शालेय परिसरात होणारी गुन्हेगारी आणि अल्पवयीन मुलांमधील वाढती हिंसक प्रवृत्ती चिंतेचा विषय बनली आहे.
पुण्यातील वाघोली परिसरात किरकोळ वादातून विद्यार्थ्यावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हल्ल्यावेळी आरोपीने मारलेला कोयता विद्यार्थ्याच्या डोक्यातच अडकून राहिल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ही संपूर्ण थरारक घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे
वाघोलीमधील रायसोनी कॉलेजसमोर ही भीषण घटना घडली. नागेश जगताप हा विद्यार्थी आपल्या मित्रासोबत हॉटेलसमोर चहा पिण्यासाठी थांबला होता. त्याच वेळी जुन्या वादाचा राग मनात धरून आरोपी मंगेश सांगळे आपल्या दोन साथीदारांसह तेथे आला
“तू मला शिवी का दिली?” असा जाब विचारत आरोपींनी अचानक नागेशवर कोयत्याने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. या हल्ल्यात नागेशच्या डोक्यावर, पाठीवर आणि शरीरावर गंभीर वार करण्यात आले. हल्ला इतका भयंकर होता की आरोपीने मारलेला कोयता नागेशच्या डोक्यातच अडकून राहिला. नागेशला वाचवण्यासाठी धावून गेलेला त्याचा मित्र सिद्धेश यालाही या हल्ल्यात दुखापत झाली आहे. ही संपूर्ण थरारक घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून घटनेमुळे वाघोली परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे