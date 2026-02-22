English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Crime : 22 दिवस, अश्लील व्हिडीओ अन् तो एक कॉल...; पुण्यात सासू-सासऱ्यांनी लेक-जावयापासून लपवलं 'ते' कांड

Pune Crime : ...तुम्ही कोणाशीही बोललात तर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होईल, तो एक कॉल आणि त्यानंतर त्या वृद्ध जोडप्याला त्यांनी 22 दिवस वेठीस धरलं होतं. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 22, 2026, 09:50 PM IST
Pune Crime : 22 दिवस, अश्लील व्हिडीओ अन् तो एक कॉल...; पुण्यात सासू-सासऱ्यांनी लेक-जावयापासून लपवलं 'ते' कांड

Pune Crime :  पुण्यात एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. 70 वर्षीय ज्येष्ठ पती - पत्नीला एक कॉल आला त्यानंतर ते दोघे तब्बल 22 दिवस दहशतीखाली ठेवलं गेलं होतं. सुप्रीम कोर्टाची केस असून अटकेची भीती दाखवत भामट्यांनी त्या वृद्ध पती - पत्नीची आयुष्यभराची पुंजी लुटली. 

22 दिवस, अश्लील व्हिडीओ अन् तो एक कॉल...

पुण्यातील एरंडवणे परिसरात 70 वर्षीय ज्येष्ठ पती - पत्नीला 13 जानेवारीला एक कॉल आला ज्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात एक वादळ आलं. त्या फोन करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांना सांगितलं की, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऑफ इंडियामधून राहुल रॉय बोलत आहोत. राहुल रॉय या व्यक्तीने त्यांना पुढे सांगितलं की, तुमच्या आधार कार्डचा वापर चुकीच्या कामासाठी झाला आहे. मनी लाँड्रिंगसोबत अश्लील व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केलं आहे. हे ऐकून वृ्द्ध दाम्पत्य घाबरले. पुढे त्यांना सांगण्यात आलं की, तुमचं नाव 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (PFI) सारख्या प्रतिबंधित संघटनेशी जोडले गेले असून दीड कोटींचा फ्रॉड झाल्याचा तुमच्या नावावर आहे. 

वृद्ध पती - पत्नीला खूप घाबरवलं, एवढंच नाही तर, त्यांना सांगण्यात आलं की, ही सुप्रीम कोर्टाची अत्यंत गोपनीय केस आहे. त्यामुळे तुम्ही कोणाशीही बोललात तर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होईल. या धमकीनंतर त्या पती - पत्नीचा पायाखालची जमीनच सरकली. 

वृद्ध पती - पत्नीची आयुष्यभराची पुंजी लुटली

त्यानंतर पुढील 22 दिवसांमध्ये त्या चोरट्यांनी 4 फेब्रुवारीपर्यंत विविध बँक खात्यांवर एकूण 2 कोटी 1 लाख 90 हजार रुपये लुटली. ही संपूर्ण रक्कम त्यांची आयुष्यभराची पुंजी होती. खात्यातील सर्व पैसा गायब झाल्यानंतर त्या दाम्पत्याला कळलं की आपली फसवणूक झाली आहे. त्यानंतर त्यांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेत झालेला प्रकार सांगितला. त्यांच्यासोबत झालेला प्रकार वृद्ध पती - पत्नीने 22 दिवस आपल्या लेक आणि जावयाकडूनही लपवून ठेवली होती. दरम्यान पोलीस आता त्या चोरांचा शोध घेत आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. 

Pune Digital Arrest CaseCyber Crime News Marathipune newsपुणे सायबर क्राईमडिजिटल अरेस्ट पुणे

