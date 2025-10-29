English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात खळबळ! बारामतीच्या रिअल डेअरीच्या संचालकावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल

पुण्यात एक खळबळजनक प्रकार घडला आहे. बारामतीच्या रिअल डेअरीच्या संचालकावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला आहे.    

वनिता कांबळे | Updated: Oct 29, 2025, 08:26 PM IST
Pune Crime News : बारामतीच्या रिअल डेअरीच्या संचालकावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पुण्यातील हडपसर पोलीस ठाण्यात हा  बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला. फोटो व व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत वारंवार शारीरिक संबंध ठेवल्याची तक्रार करण्यात आली. लग्नाचे आमिष दाखवून पीडीतेवर बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मनोज तुपे असं गुन्हा दाखल झालेल्या उद्योगपतीचे नाव आहे.

उद्योगपती मनोज तुपे वरती पुण्यात हडपसर पोलीस ठाण्यात बलात्कार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पुण्यात एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या तरुणीवर बारामतीच्या एका नामांकित उद्योगपतीने विविध ठिकाणी पीडितेवर बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पीडितेला आरोपीने तिचे फोटो व व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत वारंवार शारीरिक संबंध ठेवल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे.

याप्रकरणी मनोज कुंडलिक तुपे ( रा.ग्रीन पार्क,विद्या प्रतिष्ठाण जवळ बारामती) या उद्योगपती वर हडपसर पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झालाय. लग्नाचं अमिष दाखवून वारंवार या पीडितेवर त्याने बलात्कार केल्याची माहिती समोर येत असून त्याने फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देत वारंवार शारीरिक संबंध ठेवल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे.
मनोज तुपे हा रिअल डेअरी चा संचालक असल्याची माहिती समोर येत असून बारामतीच्या एमआयडीसी मध्ये ही डेअरी चालवली जाते.तुपे व्यावसायिक असल्याने त्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी देखील जवळचे संबंध आहेत. आता तुपे वरती बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्याने राजकिय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. 

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,सन 2021 ते 15/10/2025 च्या कालावधीत ही घटना घडलीये..पीडितेने दिलेल्या फिर्यादी नुसार,सन 2020 मध्ये पीडीतेने आपले शिक्षण पूर्ण करून एमपीएससीची तयारी करण्याचे ठरविले. यामुळे यानंतर पीडितेने पुण्यामध्ये अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आणि अभ्यासासाठी ती पुण्यात राहायला आली..याच दरम्यान 2021 साली पीडीतेची आरोपी मनोज तुपे यांच्याशी बारामती येथे ओळख झाली. 

यावेळी “मी मोठा बिझनेस मॅन आहे तुला व तुझ्या मैत्रिणीला चांगला जॉब लावून देतो असं म्हणत पीढीतेचा मोबाईल नंबर घेतला.दोघांमध्ये सातत्याने फोनवर बोललं होत राहिलं..यानंतर मे 2021 साली पीडीता अभ्यासासाठी पुण्यात राहायला गेली.त्यानंतर ऑगस्ट 2021 मध्ये आरोपी तुपे याने पीडितेला जेवणासाठी बोलावून हडपसरपर्यंत सोडतो असं म्हणत गाडीतळाच्या जवळ गाडीतच मनाविरुद्ध शारीरिक संबंध केले.यानंतर देखील अनेकदा आरोपीने पुण्यातील विविध हॉटेलमध्ये घेऊन जात लग्नाचे आमिष दाखवून पीडीतेवर बलात्कार केला..

सन ऑक्टोबर 2022 मध्ये पीडितेचे लग्न झाले मात्र ऑगस्ट 2023 पासून पीडीतेने नवऱ्यापासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला..यावेळी पीडीता तणावात होती,यावेळी आरोपीने संपर्क करत “आपण लग्न करू,संपर्क तोडू नकोस” अस म्हणत पुन्हा पीडितेसोबत शारीरिक संबंध ठेवायला लागला..यानंतर मात्र जुलै 2025 आरोपी पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखवत होता.मात्र लग्नाचा विषय काढला की,चिढुन पीडितेसोबत भांडणे काढत काढायचा..यानंतर मात्र माझे समाजात नाव आहे मला तुझ्या सोबत लग्न करता येणार नाही,असे म्हणत आरोपीने लग्नाला नकार दिल्याने पीडितेने मी तुझी तक्रार करेल असं सांगितलं मात्र तुझे उघडे फोटो व व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत आरोपीने वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले.अनेकदा आरोपीने शारीरिक संबध ठेवून प्रेग्नन्सी न राहण्याच्या गोळ्या खायला द्यायचा..असे फिर्यादीने फिर्यादीत म्हंटले आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
pune crimeBaramati Crime Newscase of rape has been registered against the director of Real Dairy of Baramatiबारामती क्राईमपुणे क्राईम न्यूज

