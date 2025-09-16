English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'...नाहीतर तुझ्या दुसऱ्या पोराला गोळ्या घालू'; बंडू आंदेकरची कोर्टात गंभीर आरोप, कोर्टात काय-काय घडलं?

Pune Gang War: पुणे हादरवणाऱ्या आयूष कोमकर हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर समोर आली आहे. एवढंच नाही तर कोर्टात पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 16, 2025, 12:04 PM IST
'...नाहीतर तुझ्या दुसऱ्या पोराला गोळ्या घालू'; बंडू आंदेकरची कोर्टात गंभीर आरोप, कोर्टात काय-काय घडलं?

Pune Gang War : राज्यात सध्या पुण्यातील गँगवॉरचे प्रकरण गाजतोय. पुण्यात आयुष कोमकर खून प्रकरणात दररोज नवं नवीन खुलासे होत आहेत. या खूनामागे आंदेकर टोळी असल्याचा समोर आल्यानंतर टोळीचा प्रमुख बंडू आंदेकर पोलिसांच्या अटकेत आहेत. पोलिसांनी सोमवारी कोर्टात आरोपींना हजर केले असताना आयुषचा खून हा बंडू आंदेकर या टोळीने केल्याचा सांगितलं. आयुष खूना प्रकरणात पोलिसांनी सूर्यकांत ऊर्फ बंडू राणोजी आंदेकर याच्यासह 13 जणांवर खून आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मकोका) गुन्हा दाखल केला आहे. तर बंडू आंदेकर याचा मुलगा कृष्णा ऊर्फ कृष्णराज सूर्यकांत आंदेकर अजून पोलिसांच्या तावडीत सापडलेला नाही. 

बंडू आंदेकरने पोलिसांवर काय आरोप केले?

आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान आंदेकर कुटूंबियांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केल्याच पाहिला मिळाले. बंडूने पोलिसांनावर आरोप केला आहे की, माझ्या मुलाला हजर राहायला सांगितलं नाही तर त्याचा एन्काऊंटर करू, अशी पोलिसांनी धमकी मला दिली आहे. तर आरोपी असलेले अमन पठण, सुजल मिरगु, वृंदावणी वाडेकर आणि तिच्या पोराने देखील पोलीस त्यांच्यावर अत्याचार करत असल्याचा आरोप केला आहे. 

काय आरोप केले आरोपींनी?

आरोपींना पोलिसांवर आरोप करताना म्हटलं की, आम्हाला अंघोळ करू दिली जात नाही. एवढंच नाही तर, ब्रशही करून देत नाहीत. या गोष्टी गेल्या चार ते पाच दिवस सुरु झाल्या आहेत. आम्हाला बेदम मारहाण करुन कागदावर सही करायला लावतात. त्या कागदात काय लिहिलं आहे वाचू पण दिलं जात नाही, असा आरोप कोर्टात आरोपींनी केला आहे. यानंतर कोर्टाने आरोपींना मूलभूत सुविधा द्यावे, अशी ताकीद थेट पोलिसांनाच दिली आहे. 

सुनावणीदरम्यान सरकारी वकीलाने पोलिसांची बाजू मांडताना अनेक मुद्दे मांडले. त्यात आयुष खूनात आरोपींना अटक करण्यात आली असून शस्त्र कुठून आणले, कुणी पुरवले तसंच आर्थिक मदत कुणी केली याचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. ही सगळी माहिती मिळवण्यासाठी पोलिसांनी आरोपींची पोलीस कस्टडी हवी आहे, अशी मागणी सरकारी वकीलने कोर्टात केली. 

आरोपींचे वकील कोर्टात काय म्हणालेत?

तर सरकारी वकीलने पोलीस कस्टडी मागितल्यावर आरोपींच्या वकीलाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. कोर्टात ते वकील म्हणाला की, सुजल आणि अमन यांचा तपास पोलिसांकडून झाला आहे. रिकवरी, डिस्कवरी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आणखी पोलीस कोठडीची गरज नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे. तर पकडलेल्या इतर आरोपींचे वकील म्हणाले, "केवळ चुलत भावाची फॅमिली असल्यामुळे अडकवलं जात असून लक्ष्मी आंदेकर यांच्यावर एकही गुन्हा दाखल नाही आहे. त्यांचं वय जास्त आहे, त्यांना काही आजार आहेत, याचा विचार कोर्टाने करावा.  तसंच तांत्रिक गोष्टींसाठी पोलीस कोठडीची गरज नाही. त्याप्रमाणे आरोपींच्या वकिलांनी सांगितलं की, भारती विद्यापीठच्या गुन्ह्यात माझ्या आरोपींचा काही संबंध नाही. मग या गुन्ह्यात कसा असेल? शिवम, वनराजच्या, केसमध्ये प्रत्यक्षदर्शी असल्याने त्याच यात नाव घातलं गेलं असाचाही युक्तीवाद त्यांनी कोर्टात केला. 

दरम्यान, मकोका न्यायालयाने सर्व आरोपींना तीन दिवसांची 18 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर  कृष्णाला पकडण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर असून आयूष कोमकरचा खूनेला 12 दिवस उलटून गेले आहेत. 

FAQ

1. आयुष कोमकर हत्या प्रकरण नेमके काय आहे?
पुण्यातील नाना पेठ परिसरात ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी गणेश विसर्जनाच्या आदल्या दिवशी १९ वर्षीय आयुष कोमकर (गणेश कोमकर यांचे पुत्र) याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. ही हत्या आंदेकर टोळीने वनराज आंदेकर हत्येचा बदला म्हणून केली असल्याचा संशय आहे. आयुष हा अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी होता आणि त्याच्या हत्येनंतर पुण्यात गँग वॉरची भीती निर्माण झाली.
2. आंदेकर टोळी आणि कोमकर टोळी यांच्यातील वैर कसे सुरू झाले?
आंदेकर आणि कोमकर टोळ्यांमधील वैर पुण्यातील जुने गँग वॉर आहे. १ सप्टेंबर २०२४ रोजी राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांची हत्या झाल्यानंतर आंदेकर टोळीने सूड घेण्याची शपथ घेतली. वनराज हत्येत गणेश कोमकर यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे आयुषला लक्ष्य केले गेले.
3. पोलिसांनी कोणत्या आरोपींना अटक केली आहे?
पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आयुष कोमकर हत्येत आतापर्यंत १२ जणांना अटक केली आहे. मुख्य आरोपी:  बंडू आंदेकर (आंदेकर टोळीचा म्होरक्या, वय ६४).  
तुषार वाडेकर (वय २४), स्वराज वाडेकर (वय २१), वृंदावनी वाडेकर (वय ४०).  
अमन युसूफ पठाण उर्फ खान (वय २२), सुजल मेरगू (वय २३) – बुलढाणा येथून अटक.  
यश पाटील आणि अमित पाटोळे – हत्येच्या दुसऱ्या दिवशी अटक.  
गुजरातमधून अटक: शिवम आंदेकर, शिवराज आंदेकर, अभिषेक आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर.
एकूण १३ जणांवर गुन्हा दाखल आहे.

