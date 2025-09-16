Pune Crime : मोठी बातमी! आयुष कोमकर हत्याकांडाचा मास्टरमाइंड पोलिसांसमोर हजर; बापाने कोर्टात एन्काऊंटरची भीती बोलून दाखवली अन्...

Pune Crime Krushna Andekar : आयुष कोमकर हत्याकांडाचा मास्टरमाइंड पोलिसांसमोर शरण आला आहे. सोमवारी बंडू आंदेकर यांनी कोर्टात हजर केलं असताना त्याने पुणे पोलिसांवर गंभीर आरोप केले होते. तुमच्या मुलगा म्हणजे कृष्णा आंदेकरला हजर राहायला सांगितलं नाही तर त्याचा एन्काऊंटर करू, अशी धमकी पुणे पोलिसांनी दिली असा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर दुसऱ्या म्हणजे आज मंगळवारी कृष्णा आंदेकर पोलिसांना शरण आला आहे. पुण्यातील समर्थ पोलीस स्टेशनला कृष्णा आंदेकर शरण आला. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला आयुष कोमकर खूनामध्ये अटक केली आहे. या अटकेनंतर आयुष कोमकर हत्याकांडातील 13 आरोपी पोलिसांच्या अटकेत आहेत. (Pune Crime ayush komkar murder Mastermind Krishna Andekar surrenders to Pune police )
1.बंडू आंदेकर
2.कृष्णा आंदेकर
3.शिवम आंदेकर
4.अभिषेक आंदेकर
5.शिवराज आंदेकर
6.लक्ष्मी आंदेकर
7.तुषार वाडेकर
8.स्वराज वाडेकर
9.वृंदावनी वाडेकर
10.अमन पठाण
11.यश पाटील
12. अमित पाठोळे
13. सुजल मेरगू
बंडूने पोलिसांवर कोर्टात आरोप केला होता की, तुझ्या मुलाला हजर राहायला सांगितलं नाही तर त्याचा एन्काऊंटर करू, अशी पोलिसांनी धमकी मला दिली आहे. तर आरोपी असलेले अमन पठण, सुजल मिरगु, वृंदावणी वाडेकर आणि तिच्या पोराने देखील पोलीस त्यांच्यावर अत्याचार करत असल्याचा आरोप केला आहे.
कृष्णा आंदेकरला अटक केल्यानंतर त्याला पुणे पोलीस लवकरच न्यायालयात हजर करणार आहेत. कृष्णा आंदेकर मागील अकरा दिवसांपासून कुठे होता? त्याला लपण्यासाठी कुणी मदत केली? त्याचा आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात काय हात आहे? या सगळ्याचा तपास पोलीस करणार आहेत.
1. कृष्णा आंदेकरने कधी आणि कुठे पोलिसांना शरणागती दिली?
कृष्णा आंदेकर (वय २५, बंडू आंदेकर यांचा मुलगा) याने मंगळवारी, १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी पुण्यातील समर्थ पोलीस स्टेशनला शरणागती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आणि आयुष कोमकर हत्येत अटक केली.
2. कृष्णा आंदेकर कोण आहे आणि त्याचा हत्येशी काय संबंध आहे?
कृष्णा ऊर्फ कृष्णराज सूर्यकांत आंदेकर हे आंदेकर टोळीचे प्रमुख सदस्य आणि बंडू आंदेकर यांचे पुत्र आहेत. पोलिस तपासात उघड झाले की, तो आयुष कोमकर हत्येचा मास्टरमाइंड आहे. त्याने हल्लेखोरांना सूचना दिल्या होत्या आणि रेकीची जबाबदारी सांभाळली होती.
3. बंडू आंदेकरने पोलिसांवर काय आरोप केले?
सोमवारी कोर्टात हजर केल्यानंतर बंडू आंदेकरने पोलिसांवर आरोप केला की, "माझ्या मुलाला (कृष्णा) हजर राहायला सांगितले नाही तर त्याचा एन्काऊंटर करू" अशी धमकी दिली गेली. त्याने अमन पठाण, सुजल मिरगू, वृंदावनी वाडेकर आणि तिच्या मुलावरही अत्याचार झाल्याचा आरोप केला.