पुण्यात 'मोनाली आई विधाते'चा काळा धंदा उघड! शारीरिक व्याधी, कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याचे आमिष..; मृत्यूची भीती दाखवून 45 हजारांची फसवणूक

मृत्यूची भीती दाखवून पूजा आणि जादूटोण्याच्या नावाखाली पैसे उकळल्याचा आरोपाखाली पुण्यात मोनाली आई विधाते हिच्यासह पाच जणांविरोधात बिबवेवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. कौटुंबिक अडचणी दूर करण्यासह शारीरिक व्याधी कमी करण्याचे आश्वासन देत ही महिला लोकांकडून पैसे उकळत होती. गुन्हा दाखल झालेल्या लोकांची नावं मोनाली विधाते, कृष्णा विधाते, मोनालीचा भाऊ मयुर, अशोक बनकर आणि मंजु कौर अशी आहेत.
सोलापूर जिल्ह्यातील टेंभुर्णी इथल्या 47 वर्षीय व्यक्तीने त्याच्यासोबत फसवणूक झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली. पोलिसात केलेल्या तक्रारीनुसार डिसेंबर 2025 ते 1 सप्टेंबर 2026 या दरम्यान त्याच्यासोबत फसवणूक झाली. सुखसागरनगर इथल्या मोनाली विधाते हिच्या घरीही पीडित व्यक्तीला बोलावण्यात आल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितलं.
पोलिसांच्या माहितीनुसार मोनाली विधाते हिने फेसबुकवर ‘गुरुवर्य मोनाली आई विधाते’ या नावाने अकाऊंट उघडले आहेत. त्यात कौटुंबिक अडचणी सोडविणे आणि देवी-देवतांशी संबंधित विविध व्हिडीओ शेअर करुन ती लोकांची फसवणूक करत होती. तक्रारदाराला शारीरिक व्याधी आणि कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याच्या नावाखाली हळदी-कुंकू, दोरा आणि बाहुली पाठवून ती लोकांची हजारोंची फसवणूक करत होती. ती पीडित लोकांना आपल्या घरी बोलावून त्यांच्या अडचणींचे कारण सांगताना मृत्यूची भीती दाखवण्यात त्यांची फसवणूक करत होती.
तक्रारीनुसार, मोनाली विधाते आणि अशोक बनकर यांनी भेटण्यासाठी पैसे घेतले होते. तक्रारीनुसार 3100 आणि 300 रुपये घेतले होते. तसंच कथित जादूटोणा साहित्य आणि दोन वेळा उतारे करण्याच्या नावाखाली या महिलेने पीडित करुन 21 हजार आणि ऑनलाइन 21 हजार अशी एकूण 45 हजार 400 रुपयांची रक्कम उकळलं आहेत. पीडितने सांगितलं की, शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. तसंच मृत्यूची भीती दाखवून पैसे घेण्यात आल्याचे तक्रारदाराने पोलिसांना सांगितलं आहे.
आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रारदाराने बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात त्याच्यासोबत झालेल्या गोष्टीबद्दल सांगितलं. त्यानंतर मोनाली विधाते आणि इतर चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करुन या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अश्विनी सातपुते हे करत आहेत.