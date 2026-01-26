वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती; कोट्यवधी रुपये घेऊनही सासरची भूक न भागल्याने विवाहितेची आत्महत्या

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्यात पुन्हा एका विवाहित महिलेचा हुंड्यामुळे बळी घेतला आहे. मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळाला कंटाळून दीप्ती मगर या महिलेने आत्महत्या केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 26, 2026, 10:43 AM IST
“आमच्या वंशाला दिवा हवा, मुलगी नको,” असे म्हणत पाच महिन्यांच्या गर्भातील बाळाचा जबरदस्ती गर्भपात करवून घेण्यात आला. लग्नानंतर अवघ्या  महिन्यांत सुरू झालेला मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ अखेर एका विवाहितेच्या आत्महत्येने संपला. पुणे जिल्ह्यातील उरुळी कांचन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या धक्कादायक घटनेमुळे वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणी पोलिसांनी पतीसह सासरच्या चार जणांना अटक केली आहे. रोहन कारभारी चौधरी (पती), सुनिता कारभारी चौधरी (सासू – सरपंच, सोरतापवाडी), कारभारी चौधरी (सासरे), रोहित कारभारी चौधरी (दीर) यांचा समावेश आहे.  सर्व आरोपी राकड वस्ती, सोरतापवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील रहिवासी असून हे प्रकरण उरुळी कांचन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडले आहे. या प्रकरणी मृत महिलेची आई सौ. हेमलता बाळासाहेब मगर (रा. मगरपट्टा सिटी, हडपसर) यांनी फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी दीप्ती मगर हिचा विवाह रोहन चौधरी याच्याशी रीतिरिवाजाप्रमाणे पार पडला. दोन्ही कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतानाही लग्नाच्या काही महिन्यांतच आरोपी पतीने दीप्तीच्या चारित्र्यावर संशय घेण्यास सुरुवात केली. “तू माझ्या रूपाला साजेशी नाहीस, तुला घरकाम येत नाही, आमच्या शेतात काम करणाऱ्या बायका तरी तुझ्यापेक्षा चांगल्या आहेत,” अशा अपमानास्पद शब्दांत पती रोहन दीप्तीचा वारंवार मानसिक छळ करत होता.

लग्नाच्या पाच वर्षांनंतर दीप्ती आणि रोहन यांना मुलगी झाली. मात्र मुलगी झाल्याने सासरच्या मंडळींनी नाराजी व्यक्त केली. डिलिव्हरीनंतर दीप्ती सासरी नांदायला गेल्यावर आरोपींनी व्यवसाय अडचणीत असल्याचे सांगत माहेरून पैसे आणण्याचा तगादा लावला. त्यानुसार दीप्तीच्या आई-वडिलांनी १० लाख रुपये दिले.

यानंतर पती रोहन याने “लग्नात गाडी दिली नाही” असे सांगत पुन्हा २५ लाख रुपयांची मागणी केली. ही रक्कमही दीप्तीच्या वडिलांनी रोख स्वरूपात दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. दीप्तीला लग्नात मिळालेले २५ तोळे सोन्याचे दागिने गावात सुरक्षित ठेवण्यासाठी सासू-सासऱ्यांनी स्वतःकडे घेतले. मात्र पुढे एका कार्यक्रमासाठी दागिने मागितले असता, ते नवीन व्यवसायासाठी गहाण ठेवल्याचे सांगण्यात आले.

ऑक्टोबर 2025 मध्ये सासू सुनिता चौधरी सरपंच झाल्यानंतर पुन्हा पैशांची मागणी करण्यात आली. यावेळी दीप्तीने नकार दिल्याने पतीने तिच्या माहेरच्यांबाबत अपमानास्पद वक्तव्य केले. फिर्यादी आईने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात नमूद केले आहे की, दीप्ती गर्भवती असताना सासरच्या मंडळींनी गर्भलिंग तपासणीसाठी दबाव टाकला. पाच महिन्यांचा गर्भ मुलगी असल्याचे समजताच, जबरदस्ती सिझेरियनद्वारे गर्भपात करवून घेण्यात आला.

याशिवाय दीप्तीच्या नावावर असलेली जमीन व फार्महाऊस विकण्यासाठीही तिच्यावर दबाव टाकण्यात येत होता. सततच्या मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक छळामुळे नैराश्यात गेलेल्या दीप्तीने 24 रोजी आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. उरुळी कांचन पोलिसांनी या प्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, हुंडाबळी, गर्भलिंग तपासणी व गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करून आरोपींना अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

