दिप्ती चौधरी आत्महत्याप्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा? वंशाच्या दिव्यासाठी विवाहितेचा छळ, चाकणकरांचा थेट इशारा

Pune Crime Dipti magar Chaudhary suicide case : पुण्यात पुन्हा वैष्णवी हगवणे मृत्यूप्रकरण शांत होत नाही तोच आणखी एका प्रकरणानं राज्याच्या सांस्कृतिक राजधानीत अशीच एक धक्कादायक घटना घडली आहे. जिथं दिप्ती मगर/ चौधरी या महिलेनं सासरच्या जाचला कंटाळून आयुष्य संपवण्यापर्यंतचं टोकाचं पाऊल उचललं. लग्नात चारचाकी गाडी दिली नाही म्हणून मागितले सातत्यानं सासरच्यांकडून विवाहितेकडे 25 लाखांची मागणी केली जात असल्याची धक्कादायक बाब पोलीस तपासातून समोर आली आहे.
इतकंच नव्हे तर, सासरच्यांनी व्यवसाय बंद होईल म्हणून 10 लाख रुपये मुलीच्या माहेरकडून घेतले, इतक्यावरच न थांबता मुलीला लग्नात स्त्री धन म्हणून दिलेलं 50 तोळे सोनंही तिच्याकडून काढून घेतलं. हा जाच इथंच थांबला नाही, तर वंशाला दिवा म्हणून मुलगा हवा मुलगी नको म्हणून तिचा मानसिक छळ केल्याचा आरोप सासरच्या मंडळींवर केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल राज्य महिला आयोगानं घेतली असून, अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मंगळवार 27 जानेवारी 2026 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना सदर प्रकरणी कठोरातील कठोर कारवाई करण्यात येईल असं आश्वासन मृत विवाहितेच्या कुटुंबीयांना दिलं.
'या प्रकरणात दोन आरोपी (पती आणि सून) 31 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडीत असून अजूनही काही आरोपी फरार असल्यानं पोलिसांच्या विशेष पथकाच्या माध्यमातून त्यांचा शोध घेणार' असल्याचं चाकणकर म्हणाल्या. मृत महिलेच्या कुटुंबाची अर्थात मगर कुटुंबीयाची भेट घ्यायला आपण आल्याचं सांगत, 'गर्भलिंगनिदान चाचणी करणं गुन्हा असलं तरीही पहिल्या मुलीनंतर दुसऱ्या गरोदरपणावेळी 5 महिन्यांनंतर गर्भवतीचा गर्भपात करणं या दृष्टीकोनातून कोणत्या दवाखान्यात, कोणत्या डॉक्टरांच्या माध्यमातून हे कृत्य झालं याची तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस आणि वैद्यकिय विभागाला दिल्या आहेत, यासाठी जिल्हा महिला विकास विभागाची यामध्ये मदत घेतली जात असून, खऱ्या अर्थानं समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी आपण सातत्यानं प्रयत्न करतो, मुलीच्या जन्माचं स्वागत करावं असं सांगितलं जातं. मात्र मुलगी आहे म्हणून तिचा छळ करणं असं अतिशय अमानवी कृत्य चौधरी परिवारानं दिप्तीसोबत केलं आहे. त्यामुळे याबबत गुन्हे दाखल झाले आहेत', असं चाकणकर म्हणाल्या.
आरोपींवर झालेली गुन्ह्यांची नोंद आणि शिक्षेबाबत सांगताना चाकणकर म्हणाल्या, 'या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस स्थानकात, बीएनएस अंतर्गत 80 , 108, 85, 89 अशा विविध कलमान्वये गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून त्यानुसार गुन्हेगारांना शेवटच्या शिक्षेपर्यंत नेण्याची कारवाई करण्यात येणार असून यामध्ये राज्य महिला आयोग जातीनं लक्ष घालेल'. या संपूर्ण घटनेमध्ये आरोपीला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत नेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु. यामध्ये राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं आम्ही स्वत: चार्जशीट दाखल करून प्रक्रिया पुढे जाईपर्यंत सोबत असू असा विश्वास चाकणकर यांनी पीडितेच्या कुटुंबाला दिला.
आपण, महिलभगिनी संसार इतक्या काटकसरीनं करत असतो की बाजारात कोथिंबीरीची जुडी घेतानाही चारवेळा भाव कमी करून घेत असतो. मात्र लग्नासाठी मुलगी उभी असते तेव्हा तिच्यासाठी कोणी लिलाव मांडतंय की काय अशी परिस्थिती असते आणि सहजासहजी आपणही त्या गोष्टी स्वीकारत जातो. त्यामुळं मुलगी सासरी जेव्हा पाठवतो तेव्हा खऱ्या अर्थानं सासरच्यांनी मुलीशी लग्न लावून दिलंय की आपल्या पैशाशी असा प्रश्न पडतो, अशा शब्दांत या मानसिकतेवरच त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. 'अशा माणसांची भूक कधीच भागणारी नसते. बाईपणाची लढाई आपण लढतोय, बाबासाहेबांनी संविधानात यासाठी घटना कलम कायदा दिला आहे की तुम्ही माणूस म्हणून जगू शकाल. सासरी नांदणाऱ्या मुलीला कायम सांगा तिथं त्रास होत असेल तर माहेरी कधीही ये इथली दारं तुला खुली आहेत', असा संदेश त्यांनी सर्व विवाहिता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिला.
मृत दिप्ती चौधरीच्या सासू सुनीता आणि तिच्या पतीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून 31 जानेवारीपर्यंत त्यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिप्तीच्या सासूबाई उरुळी कांचनच्या सरपंच होत्या, अशीही माहिती समोर येत असून, सध्या पती रोहन चौधरी, सासू सुनीता चौधरी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेव्हा आता याप्रकरणी पुढील कारवाई नेमकी कोणत्या मार्गानं जाते आणि आरोपींसह उर्वरित दोषींना काय शिक्षा होते यावर संपूर्ण राज्याचं लक्ष असेल.