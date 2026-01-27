English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • दिप्ती चौधरी आत्महत्याप्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा? वंशाच्या दिव्यासाठी विवाहितेचा छळ, चाकणकरांचा थेट इशारा

दिप्ती चौधरी आत्महत्याप्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा? वंशाच्या दिव्यासाठी विवाहितेचा छळ, चाकणकरांचा थेट इशारा

Pune Crime Dipti magar Chaudhary suicide case : पुण्यात काही नुकतंच वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाली आणि समाजाची मानसिकता नेमकी कोणत्या दिशेला चाललीये हाच उद्विग्न करणारा प्रश्न उपस्थित झाला.   

सायली पाटील | Updated: Jan 27, 2026, 01:18 PM IST
दिप्ती चौधरी आत्महत्याप्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा? वंशाच्या दिव्यासाठी विवाहितेचा छळ, चाकणकरांचा थेट इशारा
Pune Crime Dipti magar suicide case rupali chakankar assures justice to be served to victims family over maratial abuse latest update

Pune Crime Dipti magar Chaudhary suicide case : पुण्यात पुन्हा वैष्णवी हगवणे मृत्यूप्रकरण शांत होत नाही तोच आणखी एका प्रकरणानं राज्याच्या सांस्कृतिक राजधानीत अशीच एक धक्कादायक घटना घडली आहे. जिथं दिप्ती मगर/ चौधरी या महिलेनं सासरच्या जाचला कंटाळून आयुष्य संपवण्यापर्यंतचं टोकाचं पाऊल उचललं. लग्नात चारचाकी गाडी दिली नाही म्हणून मागितले सातत्यानं सासरच्यांकडून विवाहितेकडे 25 लाखांची मागणी केली जात असल्याची धक्कादायक बाब पोलीस तपासातून समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

इतकंच नव्हे तर, सासरच्यांनी व्यवसाय बंद होईल म्हणून 10 लाख रुपये मुलीच्या माहेरकडून घेतले, इतक्यावरच न थांबता मुलीला लग्नात स्त्री धन म्हणून दिलेलं 50 तोळे सोनंही तिच्याकडून काढून घेतलं. हा जाच इथंच थांबला नाही, तर वंशाला दिवा म्हणून मुलगा हवा मुलगी नको म्हणून तिचा मानसिक छळ केल्याचा आरोप सासरच्या मंडळींवर केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल राज्य महिला आयोगानं घेतली असून, अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मंगळवार 27 जानेवारी 2026 रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना सदर प्रकरणी कठोरातील कठोर कारवाई करण्यात येईल असं आश्वासन मृत विवाहितेच्या कुटुंबीयांना दिलं. 

गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या दवाखाना, डॉक्टरांवरही कारवाई? 

'या प्रकरणात दोन आरोपी (पती आणि सून) 31 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडीत असून अजूनही काही आरोपी फरार असल्यानं पोलिसांच्या विशेष पथकाच्या माध्यमातून त्यांचा शोध घेणार' असल्याचं चाकणकर म्हणाल्या. मृत महिलेच्या कुटुंबाची अर्थात मगर कुटुंबीयाची भेट घ्यायला आपण आल्याचं सांगत, 'गर्भलिंगनिदान चाचणी करणं गुन्हा असलं तरीही पहिल्या मुलीनंतर दुसऱ्या गरोदरपणावेळी 5 महिन्यांनंतर गर्भवतीचा गर्भपात करणं या दृष्टीकोनातून कोणत्या दवाखान्यात, कोणत्या डॉक्टरांच्या माध्यमातून हे कृत्य झालं याची तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना पोलीस आणि वैद्यकिय विभागाला दिल्या आहेत, यासाठी जिल्हा महिला विकास विभागाची यामध्ये मदत घेतली जात असून, खऱ्या अर्थानं समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी आपण सातत्यानं प्रयत्न करतो, मुलीच्या जन्माचं स्वागत करावं असं सांगितलं जातं. मात्र मुलगी आहे म्हणून तिचा छळ करणं असं अतिशय अमानवी कृत्य चौधरी परिवारानं दिप्तीसोबत केलं आहे. त्यामुळे याबबत गुन्हे दाखल झाले आहेत', असं चाकणकर म्हणाल्या. 

आरोपींना होणार फाशीची शिक्षा? 

आरोपींवर झालेली गुन्ह्यांची नोंद आणि शिक्षेबाबत सांगताना चाकणकर म्हणाल्या, 'या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस स्थानकात, बीएनएस अंतर्गत 80 , 108, 85, 89 अशा विविध कलमान्वये गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून त्यानुसार गुन्हेगारांना शेवटच्या शिक्षेपर्यंत नेण्याची कारवाई करण्यात येणार असून यामध्ये राज्य महिला आयोग जातीनं लक्ष घालेल'. या संपूर्ण घटनेमध्ये आरोपीला फाशीच्या शिक्षेपर्यंत नेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु. यामध्ये राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं आम्ही स्वत: चार्जशीट दाखल करून प्रक्रिया पुढे जाईपर्यंत सोबत असू असा विश्वास चाकणकर यांनी पीडितेच्या कुटुंबाला दिला. 

'अशा माणसांची भूक कधीच भागणारी नसते'

आपण, महिलभगिनी संसार इतक्या काटकसरीनं करत असतो की बाजारात कोथिंबीरीची जुडी घेतानाही चारवेळा भाव कमी करून घेत असतो. मात्र लग्नासाठी मुलगी उभी असते तेव्हा तिच्यासाठी कोणी लिलाव मांडतंय की काय अशी परिस्थिती असते आणि सहजासहजी आपणही त्या गोष्टी स्वीकारत जातो. त्यामुळं मुलगी सासरी जेव्हा पाठवतो तेव्हा खऱ्या अर्थानं सासरच्यांनी मुलीशी लग्न लावून दिलंय की आपल्या पैशाशी असा प्रश्न पडतो, अशा शब्दांत या मानसिकतेवरच त्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. 'अशा माणसांची भूक कधीच भागणारी नसते. बाईपणाची लढाई आपण लढतोय, बाबासाहेबांनी संविधानात यासाठी घटना कलम कायदा दिला आहे  की तुम्ही माणूस म्हणून जगू शकाल. सासरी नांदणाऱ्या मुलीला कायम सांगा तिथं त्रास होत असेल तर माहेरी कधीही ये इथली दारं तुला खुली आहेत', असा संदेश त्यांनी सर्व विवाहिता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिला.  

हेसुद्धा वाचा : वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती; कोट्यवधी रुपये घेऊनही सासरची भूक न भागल्याने विवाहितेची आत्महत्या

 

मृत दिप्ती चौधरीच्या सासू सुनीता आणि तिच्या पतीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून 31 जानेवारीपर्यंत त्यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिप्तीच्या सासूबाई उरुळी कांचनच्या सरपंच होत्या, अशीही माहिती समोर येत असून, सध्या पती रोहन चौधरी, सासू सुनीता चौधरी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तेव्हा आता याप्रकरणी पुढील कारवाई नेमकी कोणत्या मार्गानं जाते आणि आरोपींसह उर्वरित दोषींना काय शिक्षा होते यावर संपूर्ण राज्याचं लक्ष असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
pune crime newsRupali Chakankarrupali chakankar pcrupali chakankar latest newspune crime

इतर बातम्या

शिंदेंना सर्वात मोठा धक्का? 'हा' नेता भाजपाच्या व...

महाराष्ट्र बातम्या