/पुण्यात भाजपा नेतेही सुरक्षित नाहीत... रात्री घराबाहेरील CCTV च्या वायर तोडल्या अन्...; थरारक घटनाक्रम समोर

पुण्यातुन एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. माजी राज्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते दिलीप कांबळे यांच्या दोन गाड्यांची अज्ञातांकडून तोडफोड करण्यात आली आहे. कांबळे यांच्या घराबाहेरच गाड्यांच्या तोडफोडीची ही घटना घडली. घराबाहेर झालेली गाड्यांची तोडफोड म्हणजे माझ्यावर, माझ्या घरावर झालेला हल्ला आहे, अशी प्रतिक्रिया कांबळे यांनी नोंदवली आहे. घोरपडी येथील बीटी कवडे रस्त्यावरील सिटाडेल एम्प्रेस सोसायटीत ही घटना घडली आहे.
सदर हल्ल्याची घटना बुधवारी रात्री आठ ते नऊच्या दरम्यान घडल्याचे कांबळे यांनी सांगितले आहे. कुटुंबियाबरोबर कांबळे संध्याकाळी बाहेर गेले होते. त्या दरम्यान हा हल्ला झाला. कांबळे घरी परत आल्यानंतर गाड्यांची तोडफोड झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे हल्लेखारांनी कांबळे यांच्या घराच्या परीसरात असलेल्या तीन ही सीसीटीव्हींच्या वायर तोडल्या आहेत. हल्ल्यात कांबळे यांच्या दोन चारचाकी वाहनांची तोडफोड करण्यात आली आहे. हल्लेखोरांनी दगड आणि बांबूने गाड्यांची तोडफोड केली आहे.
हल्लेखोरांनी कांबळे राहत असलेल्या सोसायटीतील इतर कोणत्याही गाडीची तोडफोड केलेली नाही. याप्रकरणी कांबळे यांनी मुंढवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलीस अज्ञात हल्लेखोरांचा शोध घेत आहेत. शहरातील भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या घराबाहेर हल्ला झाल्याने पुण्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. 2014 ते 2019 या काळात 13 व्या महाराष्ट्र विधानसभेत कांबळे हे पुणे कॅन्टोन्मेंटमधून भारतीय जनता पक्षाचे आमदार होते.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासामध्येही काही दिवसांपूर्वी भाजप जिल्हा उपाध्यक्षावर जिवघेणा हल्ला झालेला. भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष ॠषी शेटे यांच्यावर रात्री जमावाने हल्ला केल्याची घटना घडली. शेटे यांच्या गाडीची तोडफोड करत त्यांच्या हातावर चाकुने वार करण्यात आला. 90 ते 100 जणांवर या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांनी सात जणांना ताब्यात घेतले आहे. अतिक्रमण काढण्याची तक्रार करणारे ॠषी शेटे गणपती मंदिर परिसरातून जात असताना जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. ज्ञानेश्वर मंदिराकडे जाणा-या मार्गावरील अतिक्रमण काढण्याची मागणी शेटे यांनी केली होती. याच रागातून फळविक्रेत्यांकडून शेटेंना मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. नेवासा नगरपंचायतीचे मुख्य अधिकारी आणि पोलिसांवरही हल्ल्याचा प्रयत्न करण्यात आळा. अतिक्रमण काढण्यासाठी गेलेल्या पथकासोबतही येथील स्थानिकांना वाद घातल्याची माहिती समोर येत आहे. पोलिसांनी जमावाचा प्रतिकार केल्याने ॠषी शेटे बचावले. या हल्ल्यानंतर पोलिसांकडून शांतता राखण्याचे आवाहन करण्यात आलेलं.