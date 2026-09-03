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पुण्यात भाजपा नेतेही सुरक्षित नाहीत... रात्री घराबाहेरील CCTV च्या वायर तोडल्या अन्...; थरारक घटनाक्रम समोर

या नेत्यानेच त्याच्यासोबत काय घडलं हे सांगितलं असून हा सारा घटनाक्रम बुधवारी रात्री घडलाय. या प्रकरणाध्ये पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती भाजपा नेत्याने दिली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:20 AM IST
पुण्यात भाजपा नेतेही सुरक्षित नाहीत... रात्री घराबाहेरील CCTV च्या वायर तोडल्या अन्...; थरारक घटनाक्रम समोर
Image Credit: भाजपा नेत्याने सांगितलं संपूर्ण घटनाक्रम

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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