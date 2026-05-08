/Pune Crime: लेक रिझल्ट दाखवायला आली, कमी गुण मिळाल्याने संतापलेल्या बापाने भिंतीवर डोके आदळून संपवलं!

Pune Crime : पुणे शहरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. शिक्षणाचे माहेरघर मानल्या जाणाऱ्या पुण्यात एका बापाने आपल्या पोटच्या 9 वर्षांच्या मुलीची निर्घृण हत्या केली आहे. शाळेच्या मार्कशीटवरुन झालेल्या वादातून हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले असून, या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे.
पुण्यातील बिबवेवाडी किंवा नजीकच्या परिसरात राहणाऱ्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात ही हृदयद्रावक घटना घडली. उन्हाळी सुट्या लागण्यापूर्वी शाळेचा निकाल जाहीर झाला होता. संबंधित 9 वर्षीय मुलगी आपली मार्कशिट घेऊन घरी आली होती. मात्र, निकालात मिळालेले गुण पाहून वडील संतप्त झाले. रागाच्या भरात माणसाचा विवेक कसा नष्ट होतो, याचे हे जिवंत उदाहरण ठरले आहे. केवळ मार्कांच्या वादातून एका बापाने आपल्या चिमुरडीवर हल्ला केला, ज्याचा शेवट तिच्या मृत्यूत झाला.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात पालकांकडून पाल्यांवर चांगल्या गुणांसाठी प्रचंड दबाव टाकला जातो. या घटनेतही वडिलांना आपल्या मुलीने परीक्षेत अव्वल गुण मिळवावेत अशी अपेक्षा होती. जेव्हा निकालात अपेक्षेपेक्षा कमी गुण दिसले, तेव्हा वडिलांचा संयम सुटला. सुरुवातीला शाब्दिक चकमक झाली आणि नंतर त्याचे रूपांतर शारीरिक हिंसेत झाले. मुलांच्या शिक्षणाबाबतचे पालकांचे अवास्तव स्वप्न कशाप्रकारे हिंसक बनू शकते, हे या घटनेतून स्पष्ट होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रागाच्या भरात असलेल्या वडिलांनी मुलीला बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली. ही मारहाण इतकी भीषण होती की चिमुरडीला गंभीर दुखापत झाली. घरातील वस्तूंचा वापर करून किंवा भिंतीवर डोके आदळून तिचा जीव घेण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. घटनेच्या वेळी घरात इतर कोणाची उपस्थिती होती का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या त्या निष्पाप मुलीला पाहून परिसरातील नागरिकांनीही हळहळ व्यक्त केली.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या मुलीला रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. पोलिसांनी तातडीने पंचनामा करून आरोपी पित्याला बेड्या ठोकल्या आहेत. आरोपीवर भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमान्वये खुनाचा (IPC 302) गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास करत आहेत.
या घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच सोशल मीडिया आणि पुण्याच्या गल्लीबोळात संतापाची लाट उसळली आहे. "गुण मिळवणे म्हणजे आयुष्य जगणे नव्हे," अशा प्रतिक्रिया नागरिकांमधून येत आहेत. शिक्षणाच्या नावाखाली चाललेला हा जीवघेणा प्रकार थांबायला हवा, अशी मागणी जोर धरत आहे. शेजारील रहिवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित वडील यापूर्वीही मुलीच्या अभ्यासावरून कडक वागत असत, मात्र ते इतके टोकाचे पाऊल उचलतील याची कोणालाच कल्पना नव्हती.
ही घटना केवळ एक गुन्हा नसून समाजातील बिघडत चाललेल्या मानसिकतेचे लक्षण आहे. मुलांवर अभ्यासाचा ताण टाकताना पालकांनी स्वतःच्या रागावर नियंत्रण मिळवणे किती गरजेचे आहे, हे यातून अधोरेखित होते. मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मते, पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या गुणांपेक्षा त्यांच्या कौशल्याला आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी समाजात पालकांचे समुपदेशन होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
पुण्यातील ही घटना शैक्षणिक व्यवस्थेतील आणि पालकांच्या विचारसरणीतील त्रुटींवर बोट ठेवते. एका 9 वर्षांच्या मुलीला अजून आयुष्य काय असते हे समजायच्या आतच जगाचा निरोप घ्यावा लागला, तेही तिच्या स्वतःच्या वडिलांमुळे. हा निकाल केवळ त्या मुलीचा नव्हता, तर समाजाच्या आणि पालकत्वाच्या अपयशाचा निकाल आहे. कायद्यानुसार आरोपीला कठोर शिक्षा होईलच, मात्र गेलेला जीव परत येणार नाही.