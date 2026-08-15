/आज नको ना, कंबर दुखतंय अन् मुलं पण जागी आहेत; पत्नीने जवळ येण्यास नकार दिल्यावर पतीने...पुण्यातील भयानक घटना

पुण्याजवळील वाकड परिसरात एका नवऱ्याने पत्नीवर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हल्लामागील कारण कळल्यावर संताप अनावर होतो. पत्नीने पतीच्या जवळ येण्यास न दिल्यास नकार दिल्यामुळे पतीला संताप आला आणि चाकूने पत्नीवर वार केला. धक्कादायक म्हणजे या हल्ल्यात मुलीलाही दुखापत झाली आहे. या घटनेमुळे परिसरात आणि पत्नीच्या कुटुंबात संताप व्यक्त केला जातोय.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना 11 ऑगस्ट मंगळवारी रात्री दहाच्या सुमारास पीडित महिला स्वयंपाकघरात दूध गरम करत होत्या. त्यादिवशी महिलेची कंबरही दुखत होती. त्यामुळे ती औषध घेत असताना पती मागून आला आणि तिला बेडरुममध्ये येण्यास सांगितलं. त्यावेळी, महिलेने म्हटलं मुलं जागी आहे आणि माझी कंबरदुखत आहे, उद्या पाहू, असं म्हणत नकार दिला. पत्नीने जवळ येण्यास नकार दिल्यामुळे पतीला राग अनावर झाला. यावरून पती पत्नीमध्ये वाद झाला.
पत्नीने पोलिसांना सांगितलं की, पती तिच्या चारित्र्यावर वारंवार संशय घ्यायचा. त्यादिवशी पतीने रागाने पत्नीला धमकावत दोन्ही हातांनी गळा दाबला. एवढंच नाहीतर पतीने चाकू काढून पत्नीच्या कमरेवर वार केला. पतीच्या हल्ल्यात पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. धक्कादायक म्हणजे आईवर हल्ला होत हे पाहून आईला वाचवण्यासाठी मुलगी धावली. तेव्हा मुलगीही जखमी झाली. या घटनेनंतर पत्नीने पतीविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे.