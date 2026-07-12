/पुण्यात धक्कादायक घटना! पत्नीने अनैतिक संबंधांबाबत विचारला जाब; संतप्त पतीने घराला आग लावली, तीन पाळीव मांजरींचा मृत्यू

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 तास, पुणे: पुण्यातील सिंहगड रोड परिसरात कौटुंबिक वादाचे अत्यंत धक्कादायक रूप समोर आले आहे. पतीच्या कथित अनैतिक संबंधांवरून झालेल्या वादानंतर संतप्त झालेल्या पतीने स्वतःच्या घरालाच आग लावल्याचा आरोप आहे. या घटनेत घरातील मोठ्या प्रमाणावर संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले, तर घरात असलेल्या तीन पाळीव मांजरींचा होरपळून मृत्यू झाला. मात्र, दोन मांजरांच्या पिल्लांना पोलिसांनी वेळेत बाहेर काढून त्यांचे प्राण वाचवले. या प्रकरणी पत्नीच्या तक्रारीवरून पर्वती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना ९ जुलै रोजी सिंहगड रोड परिसरातील सावित्रीबाई फुले वसाहत येथे घडली. याप्रकरणी ३६ वर्षीय महिलेने आपल्या पतीविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. आरोपीची ओळख दयानंद आनंता कसबे (वय ३८) अशी असून त्याच्यावर पर्वती पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.तक्रारीनुसार, आरोपीचे एका महिलेशी कथित अनैतिक संबंध असल्याचा संशय होता. फिर्यादी महिलेच्या मुलाने वडिलांना संबंधित महिलेसोबत पाहिल्याचे आईला सांगितले. त्यानंतर महिलेने संबंधित महिलेला जाब विचारला आणि घरी परतल्यानंतर पतीलाही याबाबत स्पष्टीकरण मागितले.
पत्नीने जाब विचारल्यानंतर पती-पत्नीमध्ये जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की, आरोपीने रागाच्या भरात स्वतःच्या घरालाच आग लावल्याचा आरोप आहे. काही क्षणांतच आगीने संपूर्ण घराला वेढा घातला आणि घरातील फर्निचर, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तसेच इतर संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले.स्थानिक नागरिकांनी धूर आणि आगीची माहिती अग्निशमन दलाला दिल्यानंतर तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले.
घराला आग लागली तेव्हा घरामध्ये पाळलेल्या पाच मांजरी होत्या. त्यापैकी तीन मांजरी आगीत गंभीररीत्या भाजल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरातील प्राणीप्रेमींनीही हळहळ व्यक्त केली आहे.दरम्यान, घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी आणि बचाव पथकाने मोठ्या प्रयत्नांनी दोन लहान मांजरांच्या पिल्लांना सुरक्षित बाहेर काढले. त्यामुळे त्यांच्या जीविताचे रक्षण करण्यात यश आले.
या घटनेनंतर पीडित पत्नीने पर्वती पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार आरोपी दयानंद कसबे याच्याविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला असून आगीमुळे झालेल्या नुकसानीचाही तपशील गोळा केला जात आहे.तसेच, आग लावण्यामागील नेमका हेतू, घटनेवेळी घरात कोण उपस्थित होते आणि इतर कोणते पुरावे उपलब्ध आहेत, याचाही तपास सुरू आहे.
या घटनेने कौटुंबिक वाद आणि संशयाचे रूप किती गंभीर होऊ शकते, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. रागाच्या भरात घेतलेला निर्णय केवळ आर्थिक नुकसानच करत नाही, तर निरपराध प्राण्यांचाही जीव जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा संवेदनशील कौटुंबिक वादांमध्ये संवाद, समुपदेशन आणि कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सध्या या प्रकरणाचा तपास पर्वती पोलीस करत आहेत. आरोपीविरोधातील आरोपांची पडताळणी, साक्षीदारांचे जबाब, घटनास्थळावरील पुरावे आणि अन्य तांत्रिक माहितीच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणातील सर्व तथ्य स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.