नसरापूर प्रकरण :'... म्हणून जन्मठेप नाही तर मृत्यदंडाची मागणी', सरकारी वकिलांनी सांगितलं कायदेशीर प्रक्रिया, 'चिमुरडीवर 39 मिनिटं लैंगिक अत्याचार...'

नसरापूरमधील साडेतीन वर्षीय चिमुरडीसोबत लैंगिक अत्याचार आणि हत्येप्रकरणात भीमराव कांबळेला न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. या प्रकरणात अंतिम निकाल हा सोमवारी 29 जून रोजी लागणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातल नसरापूरमध्ये चिमुकली आपल्या आजीच्या गावी आली होती. दुपारच्या वेळी ती खेळत असताना भीमराव कांबळे याने तिला चॉकलेटचे आमिष दाखवून जवळच्या गोठ्यात नेलं आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. धक्कादायक म्हणजे त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी कोर्टात झाली तेव्हा काय झालं याबद्दल सरकारी वकिलांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.
सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सांगितलं की, या प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज महत्त्वाचा पुरावा होता. त्यासोबत वैद्यकीय अहवालही जमेची बाजू होती. आरोपीने इंटर चार्ज नाकारला होता. तसंच 16 दिवसात चार्टशीट दाखल करण्यात आला. यात आरोपी भीमराव कांबळेविरोधात बलात्कार, अपहरण आणि खून हे कलम लावण्यात आले आहेत.
त्यांनी पुढे सांगितलं की, आरोपीला त्याचे मत मांडण्याची वेळ दिली होती. त्यात त्याने ती डोक्यावर पडून तिचा मृत्यू झाल्याचे सांगितलं. आम्ही घटनेचं स्वरुप पाहता आरोपी भीमराव कांबळे यांनी जन्मठेप न देता मृत्यूदंड द्यावी अशी मागणी केली आहे.
आम्ही न्यायालयात सांगितलं की, तो विकृत असून तो समाजात चुकीचं मेसेज जाईल त्यासाठी मृत्यूदंड द्यावे अशी मागणी आम्ही केली. जेव्हा मृत्युदंडची शिक्षा द्यायचे असते तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडनुसार काम करावे लागते त्यासाठी थोडा वेळ घेतला जातो. सगळ्या बाजू तपासल्या जाता. उद्या आणि परवा सुट्टी असल्याने 29 तारखेला अंतिम निकाल देण्यात येणार आहे. 29 तारखेला युक्तिवाद होणार नाही, तर त्या दिवशी अंतिम निकाल दिला जाणार आहे.
सरकारी वकील पुढे म्हणाले की, त्या दिवशी दुपारी 3 वाजून 12 मिनिटांपासून ते 3 वाजून 51 मिनिटांपर्यंत, म्हणजेच तब्बल 39 मिनिटे त्या साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर नराधमाने अत्याचार केला. इतकेच नव्हे, तर मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतरही तिच्या मृतदेहावर अत्याचार करण्यात आला. त्यात मुलीच्या शरीरावर 18 जखमा होत्या, असं वैद्यकीय तपासात समोर आलं आहे. या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी नसतानाही पोलिसांनी उत्तम प्रकारे तपास केला.