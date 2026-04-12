English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
सिनेस्टाईल थरार! पुण्यात औषधांच्या बहाण्यानं केअरटेकरवर हल्ला; 'रेस्क्यू फाउंडेशन'मधून 13 बांगलादेशी मुली पळाल्या

Pune News : पुण्यातून आणखी एक धक्कादायक वृत्त समोर. जिथं एक सिनेस्टाईल थरार पाहायला मिळाला. हडपसर येथील 'रेस्क्यू फाउंडेशन'मधून 13 बांगलादेशी मुलींचं पलायन. नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या...   

सायली पाटील | Updated: Apr 12, 2026, 09:16 AM IST
निलेश खरमरे, झी मीडिया, पुणे : (Pune News) पुण्यातील हडपसर, महंमदवाडी रोडवरील 'रेस्क्यू फाउंडेशन' या संस्थेमधून 13 बांगलादेशी मुलींनी केअरटेकर आणि सुरक्षारक्षकावर हल्ला करून पलायन केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे महिला संरक्षण गृहांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सिनेस्टाईल पलायनाचा थरार 

सदर घचनेच्या उपलब्ध माहितीनुसार एका बांगलादेशी मुलीने औषध घेण्याच्या बहाण्यानं संस्थेच्या केअरटेकर लक्ष्मी कांबळे यांना दरवाजा उघडण्यास सांगितलं. त्यांनी दरवाजा उघडताच इतर चार मुलींनी कांबळे यांच्यावर हल्ला केला. त्यांना वैद्यकीय कक्षात कोंडून ठेवलं. त्याच वेळी संस्थेच्या आवारात साफसफाई सुरू असताना सुरक्षारक्षकाकडून मुख्य दरवाजा चुकून उघडा राहिला, याचा फायदा घेत 13 बांगलादेशी मुलींनी सुरक्षारक्षकाला ओढत आणि त्याचा चावा घेत तिथून पळ काढला.

हेसुद्धा वाचा : नोकरदारांसाठी आनंदवार्ता! यंदा Double-Digit पगारवाढ, कोणती कंपनी कर्मचाऱ्यांना करणार लखपती? 

घटनेची माहिती मिळताच संस्थेने तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला. पोलिसांनी सय्यदनगर आणि हडपसर परिसरात शोधमोहीम राबवून पळालेल्या मुलींपैकी दोघींना  ताब्यात घेतलं. पण, इतर 11 मुली अद्यापही बेपत्ता आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेबाबत हडपसर पोलिसांनी अद्याप एफआयआर  नोंदवलेला नसून केवळ 'जी.डी.' नोंद केली आहे.

रेस्क्यू फाउंडेशनमध्ये काय करत होत्या या मुली? 

रेस्क्यू फाउंडेशन ही संस्था मानवी तस्करीतून वाचवलेल्या महिला आणि मुलींसाठी काम करते. संस्थेच्या माहितीनुसार, 16 मार्च 2024 पासून संस्थेला दिलेले पोलीस संरक्षण काढून घेण्यात आले होते. याबाबत जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही संरक्षण पुन्हा देण्यात आलं नव्हतं. 

सध्या संस्थेमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त महिला वास्तव्यास आहेत. पलायन केलेल्या मुली या बांगलादेशी नागरिक असून त्यांच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने चालते. या प्रक्रियेला साधारण 1 ते 2 वर्षे लागतात, ज्यामुळे मुलींमध्ये नैराश्य येते आणि अशा प्रकारचे टोकाचे पाऊल उचलले जात असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. सध्या संस्था सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांच्या मदतीने बेपत्ता मुलींचा शोध घेत आहे. काळेपडळ पोलिसांकडून 11 मुलींचा शोध सुरू आहे.

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
इतर बातम्या

नोकरदारांसाठी आनंदवार्ता! यंदा Double-Digit पगारवाढ, कोणती...

भारत