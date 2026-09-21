...म्हणून 20 वर्षीय भाचाने घरातच मामाला संपवलं? 'मामाकडून त्रास होतो' या शेवटच्या शब्दांचा अर्थ पुणे पोलिसांना समजला

पुण्यातील राजगुरुनगर येथे भाच्यानेच मामाची हत्या करुन आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणामध्ये या घटनेमागील संभाव्य कारण समोर आलं आहे. पोलिसांनी यासंदर्भातील माहिती दिली असून या प्रकरणामुळे येथील संपूर्ण परिसर हादरुन गेलेला असतानाच भाचाने असं टोकाचं पाऊल का उचललं याबद्दल पोलिसांनी प्राथमिक शक्यता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे भाचाने मामाला संपवण्यापूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये, 'मामाकडून त्रास होतो' असा उल्लेख होता. हा त्रास नक्की कसला याबद्दलच पोलिसांनी आता भाष्य केलं आहे.
पुण्यातील राजगुरुनगरमध्ये संदीप गडदे यांची त्याचा भाचा प्रविण कोहिनकरने गळा चिरुन हत्या केली. राजगुरुनगरमधील भाड्याच्या घरात ही धक्कादायक घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं असून, सुसाईड नोटसह इतर पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरु केला. या तपासादरम्यान काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 20 वर्षीय प्रविणने आपल्या 43 वर्षीय मामाला का संपवलं असेल याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी बांधला आहे.
खेड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी पोलीस निरीक्षक सुभाष चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संदीप गडदे अविवाहित होते. त्यांना पॅरालिसिसचा झटका आला होता. यासंदर्भात मागील दोन महिन्यांपासून उपचार आणि देखभालीसाठी ते माधवनगर येथील आपल्या बहिणीच्या घरी राहत होते. पॅरालिसिसचा झटका आल्याने संदीप यांची हलचाल मंदावली होती. आजारपणामुळे संदीप यांना फार त्रास होत होता. रात्री-अपरात्री ते मोठ्याने आरडाओरड करायचे. याच कारणामुळे कोहिनकर कुटुंबाच्या घरातील वातावरण तणावपूर्ण झालेलं. मामाच्या आजारपणामुळे आणि रात्री अपरात्री सुरु असलेल्या या गोंधळामुळे मागील दोन महिन्यांपासून प्रवीण त्रस्त झाला होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, याच कारणातून त्याने मामाची हत्या करण्याचे ठरवले.
शनिवारी म्हणजेच 19 सप्टेंबर रोजी सकाळी प्रवीणने आधी आपल्या आईला कामानिमित्त खेड तालुक्यातील वाकी येथे सोडले. त्यानंतर आधारकार्ड घरी राहिल्याचे सांगून ते घेण्यासाठी तो पुन्हा माधवनगरमधल्या घरी आला. घरी आल्यानंतर त्याने आतून खोलीचा दरवाजा बंद केला. ज्या खोलीमध्ये आजारी अवस्थेत मामा राहत होता त्या खोलीत स्वत:ला बंद करुन घेतल्यानंतर प्रविणने संदीप यांच्यावर कोयत्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात संदीप गडदे यांचा जागीच मृत्यू झाला.
मामाला संपवल्यानंतर प्रविणने आत्महत्या केली. या प्रकरणी खेड पोलिसांनी मयत प्रवीण कोहिनकरविरुद्ध खुनाचा आणि आत्महत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या तरी मामाचं आजारपण हेच या घटनेमागील प्राथमिक कारण असल्याचं पोलिसांचं म्हणणं असलं तरी ही घटना घडली त्यासाठी इतर कोणत्या गोष्टी कारणीभूत आहेत का? इतर काही वाद दोघांमध्ये होते का? या आणि इतर बाबी पोलीस तपासून पाहत आहेत.