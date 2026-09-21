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...म्हणून 20 वर्षीय भाचाने घरातच मामाला संपवलं? 'मामाकडून त्रास होतो' या शेवटच्या शब्दांचा अर्थ पुणे पोलिसांना समजला

आईला वेगळं कारण सांगून ते घरी आला. घरात ज्या खोलीमध्ये मामा होता तिथली कडी आतून लावून घेतल्यानंतर त्याने जे काही केलं ते फारच धक्कादायक होतं. यामागील कारण आता समोर आल्याचं सांगितलं जातंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:59 PM IST
...म्हणून 20 वर्षीय भाचाने घरातच मामाला संपवलं? 'मामाकडून त्रास होतो' या शेवटच्या शब्दांचा अर्थ पुणे पोलिसांना समजला
Image Credit: या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर काय म्हटलंय जाणून घ्या

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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