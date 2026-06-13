Crime News : 200 पोलीस अन् 12 तास शोध, दररोज 400 जणांची फसवणूक; पुण्यातील त्या कॉल सेंटरमध्ये...

Pune Crime News : पुण्यातील हडपसर, फुरसुंगी आणि भेकराईनगर परिसरात पोलिसांनी मोठ्या हायटेक रॅकेटचा पदार्फाश केला आहे. या रॅकेटचे थेट कनेक्शन हे दुबईशी होतं. पोलीस आता मुख्य सूत्रधाराचा शोध घेत असून या रॅकेटमधून ऑनलाइन गेमिंग आणि सट्टा लावून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या मोठा रॅकेट समोर आलंय. तब्बल 200 पोलिसांनी दोन हायटेक कॉल सेंटर्सना वेढा घालून 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ थरारक सर्च ऑपरेशन करण्यात आलंय. यात पोलिसांच्या हाती धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.
केवळ ऑनलाइन फसवणूकच नाही, तर या ठिकाणाहून पोलिसांनी जिवंत काडतुसे आणि घातक शस्त्र छापेमारीत हाती लागली आहे. या सगळ्यानंतर पोलीस चक्रावून गेले आहेत. हडपसर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या भागातील प्रसिद्ध अॅमनोरा चेंबर्स, अॅमनोरा मॉल आणि फुरसुंगी इथे तुकाई दर्शन परिसरातील एख बोगस कॉल सेंटर सुरू होतं. एका व्यावसायिक संकुलात जे ए एल इंडिया सोल्यूशन्स प्रा. लि या नावाचे बोगस कॉल सेंटर असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.
या ठिकाणी प्रथमदर्शनी पाहता सर्वसामान्य नागरिकांना ऑनलाइन गेमिंगचे सेंटर वाटत होतं. पण तिथे बनावट डिजिटल माध्यमे आणि सायबर फसवणुकीच्या जाळ्यात सर्वसामान्यांना ओढण्यात येत होतं. या ठिकाणी दररोज सुमारे 300 ते 400 जणांची लाखो रुपयांची फसवणूक होत असल्याची माहिती पोलिसांना तपासात मिळाली आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की, या कॉल सेंटरमध्ये सर्वसामान्यांना पहिल्यांदा गेम खेळून पैसे मिळतात, असं सांगितलं जायचं. मग त्याला सुरुवातीला काही जणांना गेम खेळून प्रत्यक्ष पैसा कसा मिळतो दे दाखवलं जायचं. त्यातून अनेक लोकांना या ऑनलाइन गेमचे वेड लावले जायचे.
मात्र एखाद्या खेळाडू गेममध्ये हरल्यानंतर त्याला पुन्हा पैसे जिंकण्याची संधी असल्याचे सांगून अधिक पैसे लावण्यास भाग पाडले जात होते. त्यातून या लोकांना या जाळ्यात हे लोक ओढत होते. त्यातून त्यांच्याकडून लाखोंचे पैसे उकळत होते, अशी माहिती समोर आली आहे.
या छापेमारीत पोलिसांनी या कॉल सेंटरमधून लॅपटॉप, हार्ड डिस्क, ऑटो डायलर मशीन (Auto Dialer), शेकडो सिम कार्ड्स, विविध कंपन्यांचे बनावट शिक्के, बँक पासबुक आणि चेक बुक्स जप्त केलं आहे. तर या प्रकरणात पोलिसांनी 12 जणांविरुद्ध गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. संतोष दत्ता तेजनकर, विनायक उर्फ दीपक सूळ, निता अशरीफ, पवन मालके, अंकुश जाधव, ऋषी कुरुकडे, अक्षय पाटील, विवेक जाधव, प्राजक्ता मिश्रा, सारंग ऊर्से अशी आरोपींची नावं आहेत. हे सगळं मिळून या कॉल सेंटरमधून बनावट बँक खाती आणि अवैध सिमकार्ड्सचा वापर करून संपूर्ण देशात सायबर फसवणूक करत होते.