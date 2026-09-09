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पुण्यात 21 वर्षीय तरुणीचा 17 वर्षाच्या मुलावर लैंगिक अत्याचार; कॅफेमध्ये नेले आणि...

पुण्यात  एका 21 वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. 17 वर्षाच्या मुलावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप या तरुणीवर आहे. कॅफेमध्ये नेऊन या तरुणीने अत्याचार केल्याचे तक्रारीत म्हंटले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 09, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:55 PM IST
पुण्यात 21 वर्षीय तरुणीचा 17 वर्षाच्या मुलावर लैंगिक अत्याचार; कॅफेमध्ये नेले आणि...

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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