/Pune Crime News : नसरापूरची पुनरावृत्ती! पुण्यात अल्पवयीन चिमुरड्यासोबत 23 वर्षीय तरुणाकडून अत्याचार

Pune Crime News : पुण्याच्या भवानी पेठ पोलीस वसाहतीत नसरापूर घटनेची पुनरावृत्ती घडली आहे. या घटनेनंतर पुण्यात नेमकं चाललंय तरी काय? हा प्रश्न विचारला जात आहे. अल्पवयीन चिमुरड्यावर 23 वर्षीय तरुणानी केलं अश्लील कृत्य केलं आहे.
पुण्यात भोर तालुक्यातील नसरापूर प्रकरण ताजं असतानाच एक धक्कादायक घटना घडली आहे. नसरापूर प्रकरणाने महाराष्ट्रालाच नाही तर संपूर्ण देशाला हादरवून टाकलं. 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर एका 65 वर्षीय नराधमाने लैंगिक अत्याचार करुन तिची निर्घृण हत्या केली. या प्रकरणाची पोलिस चौकशी करत असतानाच भवानी पेठ परीसरातून धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अल्पवयीन मुलावर 23 वर्षीय मुलाने अश्लील कृत्य केलं आहे.
23 वर्षीय आरोपीने भवानी पेठ पोलीस वसाहतीतील खोली क्रमांक 68 मध्ये 9 तारखेला हा प्रकार घडला आहे. साडेसात ते आठ वाजण्याच्या सुमारास अल्पवयीन चिमुरड्यास खोलीमध्ये घेऊन जाऊन बेडवर बसून घराच्या दरवाजाचे आतून कडी लावून अश्लील कृत्य केले. त्यानंतर चिमूरडा घराबाहेर जात असताना तू जर घरी काही कोणाला सांगितलं तर तुला बघतो अशी दिली धमकी दिली. अश्लील कृत्य प्रकरणी समर्थ पोलीस स्टेशनमध्ये अल्पवयीन चिमुरड्याच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून पोस्को सह इतर गंभीर कलमा नावे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस वसाहती त अशा पद्धतीने अल्पवयीन चिमुरड्यावर अश्लील कृत्यप्रकरणी संतापाची लाट उसळली आहे.
23 वर्षीय मुलाचं शुभम अरुण गोरे असं नाव असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. हे. याप्रकरणी पीडित मुलाच्या 30 वर्षीय आईने समर्थ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना 9 मे रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. “तुला काहीतरी दाखवायचे आहे,” असे सांगून शुभमने चिमुरड्याला विश्वासात घेतले आणि आपल्या खोलीत नेले. तिथे दरवाजा आतून लावून घेत त्याने मुलासोबत अश्लील चाळे केले. तसेच, ही बाब कोणाला सांगितल्यास “बघून घेईन,” अशी धमकीही मुलाला दिली.
पोलीस वसाहतीतच हा प्रकार घडल्यामुळे परिसरात संतापाची लाट आहे. या प्रकरणाने पोलिस वसाहतीत भितीचं आणि असुरक्षिततेचं वातावरण आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लोकांच्या मानसिकतेमध्ये झालेला बदल हादरवून टाकणारा आहे.
नसरापूर प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आरोपीने मुलीला घेवून जाताना तीन मुलांनी पाहील होत. तेव्हा त्यांनी गोठ्याच्या पत्र्यावर पण दगड मारले. पण मुलांना पण नराधम भिमराव कांबळेने विटा मारून हुसकावून लावण्यात आल. टीम पैकी दोन मुलांची साक्ष कोर्टा समोर नोंदवण्यात आली आहे. दहा आणि 11 वर्षाच्या मुलांनी त्याने मुलीला गोठ्यात घेवून जाताना पहिलं.