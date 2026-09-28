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पुण्यात आणखी एका वैष्णवीचा हुंडाबळी? लग्नाच्या 4 महिन्यांतच आयटी इंजिनिअरने जीवन संपवलं, मृत्यूआधी आईला...

चारचाकी गाडी घेण्यासाठी माहेरकडून पाच लाख रुपये आणावेत,अशी मागणी करीत छळ केल्याने  विवाहितेची आत्महत्या

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:42 AM IST
पुण्यात आणखी एका वैष्णवीचा हुंडाबळी? लग्नाच्या 4 महिन्यांतच आयटी इंजिनिअरने जीवन संपवलं, मृत्यूआधी आईला...
Image Credit: pune crime news 23 Year Old Vaishnavi ended her life Serious Allegations Of Dowry And In Laws Harassment

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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