English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यात अनैतिक संबंधांमधून भावाकडून भावाची हत्या! भाजी आणायला बाहेर पडला अन्...

Pune Crime News: पुण्यामध्ये शुक्रवारी पोत्यात भरलेला एक मृतदेह सापडला होता. त्याचं गूढ उलगडण्यात पुणे पोलिसांना 24 तासांच्या आत यश आलं आहे. या प्रकरणासंदर्भात मोठा खुलास समोर आलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 22, 2025, 09:02 AM IST
पुण्यात अनैतिक संबंधांमधून भावाकडून भावाची हत्या! भाजी आणायला बाहेर पडला अन्...
पोलिसांनी आरोपीला केली अटक

Pune Crime News: पुण्यात शुक्रवारी (21 नोव्हेंबर) चुलत भावाकडूनच तरुणाची निर्घृण हत्या झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. पुण्यातील गुजरावाडी येथे घडलेल्या या धक्कादायक घटनेमागील खरं कारण समोर आलं आहे.  आपल्याच चुलत भावाची हत्या करुन त्याचा मृतदेह आरोपीने पोत्यात भरला होता. या दोघांमध्ये नेमकं काय झालं होतं याची माहिती पोलीस तपासात समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्राथमिक माहिती काय मिळाली? 

अजय पंडित असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव असून अशोक पंडित असं आरोपीचं नाव आहे.  आरोपीला पुणे पोलिसांनी पिंपरी-चिंचवड येथून अटक केली आहे.  भावाची हत्या करत त्याचा मृतदेह पोत्यात भरून भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत असणाऱ्या गुजरवाडी येथे फेकून दिला होता. पावलेला तरुण आणि आरोपी दोघेही चुलत भाऊ मूळचे झारखंडचे रहिवाशी असल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं होतं. मात्र या हत्येमागील खरं कारण दुसऱ्या दिवशी समोर आलं आहे.

का करण्यात आली हत्या?

अनैतिक संबंधाच्या संशयातून अशोक पंडितने चुलत भावाचा खून केल्याचं तपासात समोर आलं आहे. नात्यातील एका महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून अजय गणेश पंडित (वय 22) या तरुणाचा त्याच्याच चुलत भावाने खून केल्याचं तपासात उघड झालं आहे. 35 वर्षीय आरोपी अशोक कैलास पंडित हा मूळचा झारखंडमधील मोशीचा रहिवाशी आहे. अशोकला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली आहे.

नक्की पाहा हे फोटो >> नवी थार, ताम्हिणी घाट, पुणे-कोकण ट्रीप अन्... 6 मित्रांसोबत रात्री दीडला घडलं काय? संपूर्ण घटनाक्रम

भाजी आणायला बाहेर पडला अन्...

दोघेही गेली चार वर्षे पुण्यात मजुरीचे काम करतात. अजय हा कात्रजमधील खोपडेनगर परिसरात एका गृहप्रकल्पाच्या आवारात राहत होता. अजय हा 17 नोव्हेंबर रोजी रात्री घरातून भाजी आणण्यासाठी गेला होता. परंतु तो अचानक बेपत्ता झाल्याची तक्रार भारती विद्यापीठ पोलिसांकडे प्राप्त झाली. त्यानंतर या प्रकरणी तपासाची सूत्रे हलली आणि धक्कादायक घटनाक्रम समोर आला. एका महिलेशी अनैतिक संबंधातून अजयचा खून झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. 

डोंगराळ परिसरात टाकला मृतदेह

आरोपीचा शोध घेत पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर सुरुवातीला अशोकने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र पोलिसी खाक्यापुढे अखेर त्याने चुलत भावाचा चाकूने वार करून खून केल्याचं कबूल केलं. गुन्हा लपविण्यासाठी अजयचा मृतदेह कात्रजमधील गुजर निंबाळकरवाडी भागातील डोंगराळ परिसरात टाकल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी मृतदेह शोधून काढत ताब्यात घेतला आहे, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. भारती विद्यापीठ पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
punecrime news35 year OldMan Killed22 Year Old

इतर बातम्या

हवेत उडणाऱ्या खुर्च्या, लाठ्या अन्...; गौतमीच्या शोमध्ये रा...

महाराष्ट्र बातम्या