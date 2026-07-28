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'आई पोट दुखतंय', 10 वर्षाच्या मुलीची आईकडे तक्रार; सत्य समोर आल्यानंतर हादरले; 60 वर्षांच्या नराधमाकडून तिच्यासह बहिणींवर लैंगिक अत्याचार

पिंपरी चिंचवड शहरातील वाकड परिसरामध्ये एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका 60 वर्षाच्या नराधमा कडून 10 आणि 5 वर्षाच्या दोन सख्या बहिणीवर वारंवार लैगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 28, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:19 AM IST
'आई पोट दुखतंय', 10 वर्षाच्या मुलीची आईकडे तक्रार; सत्य समोर आल्यानंतर हादरले; 60 वर्षांच्या नराधमाकडून तिच्यासह बहिणींवर लैंगिक अत्याचार
Image Credit: Pune Crime ews 60 Year Old Accused Sexual Assault Two Minor Sisters in Pimpri chinchwad

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'आई पोट दुखतंय', 10 वर्षाच्या मुलीची आईकडे तक्रार; सत्य समोर आल्यानंतर हादरले; 60 वर्षांच्या नराधमाकडून तिच्यासह बहिणींवर लैंगिक अत्याचार
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