Marathi News
पुण्यात एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.  15 वर्षाच्या मुलाकडून 14 वर्षाची मुलगी 8 महिन्यांची गर्भवती राहिली आहे. 

| Updated: Aug 25, 2025, 10:24 PM IST
पुण्यात घडला भयानक प्रकार! 15 वर्षाच्या मुलाकडून 14 वर्षाची मुलगी 8 महिन्यांची गर्भवती

Pune Crime News : पुण्यात एक अत्यंत भयानक प्रकार घडला आहे. 15 वर्षाच्या मुलाकडून 14 वर्षाची मुलगी 8 महिन्यांची गर्भवती राहिली आहे. अत्यंत धक्कादायकरित्या हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी गर्भवती मुलीच्या आईने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.  

पुण्यातील खडकी परिसरात ही धक्कादायक घटना आली समोर. एका 14 वर्षीय मुलीला अचानक आकडी आली. मुलीला तिच्या आईने रुग्णालयात दाखल केले. या मुलीची संपूर्ण वैद्यकिय तपासणी करण्यात आली. यानंतर डॉक्टरांनी जे काही सांगितले ते ऐकून मुलीच्या आईच्या पायाखालची जमीन सरकली.  डॉक्टरांनी तपासणी केल्यावर ही मुलगी 8 महिन्यांची गर्भवती असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

या प्रकरणी या मुलीच्या आईने खडकी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरुन पोलिसांनी एका 15 वर्षाच्या मुलावर गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना रविवारी उघडकीस आली. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांची 14 वर्षाची मुलगी आणि १५ वर्षाचा मुलगा हे दोघे गेली दोन वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतात. यांच्यात मैत्री आहे. या मुलाने मागील दोन वर्षांपासून मुलीबरोबर लैंगिक संबंध ठेवले होते. तसेच एका महिलेच्या घरी घेऊन जाऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले. त्यातून ती गर्भवती राहिली. सहायक पोलीस निरीक्षक पटेल तपास करीत आहेत.

 

About the Author

वनिता कांबळे

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनेल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅ, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
pune crime newspune newspune crime newsपुणे क्राईमपुणे क्राईम न्यूज

