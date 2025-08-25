पुण्यात घडला भयानक प्रकार! 15 वर्षाच्या मुलाकडून 14 वर्षाची मुलगी 8 महिन्यांची गर्भवती

Pune Crime News : पुण्यात एक अत्यंत भयानक प्रकार घडला आहे. 15 वर्षाच्या मुलाकडून 14 वर्षाची मुलगी 8 महिन्यांची गर्भवती राहिली आहे. अत्यंत धक्कादायकरित्या हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी गर्भवती मुलीच्या आईने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
पुण्यातील खडकी परिसरात ही धक्कादायक घटना आली समोर. एका 14 वर्षीय मुलीला अचानक आकडी आली. मुलीला तिच्या आईने रुग्णालयात दाखल केले. या मुलीची संपूर्ण वैद्यकिय तपासणी करण्यात आली. यानंतर डॉक्टरांनी जे काही सांगितले ते ऐकून मुलीच्या आईच्या पायाखालची जमीन सरकली. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यावर ही मुलगी 8 महिन्यांची गर्भवती असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
या प्रकरणी या मुलीच्या आईने खडकी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरुन पोलिसांनी एका 15 वर्षाच्या मुलावर गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना रविवारी उघडकीस आली. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांची 14 वर्षाची मुलगी आणि १५ वर्षाचा मुलगा हे दोघे गेली दोन वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतात. यांच्यात मैत्री आहे. या मुलाने मागील दोन वर्षांपासून मुलीबरोबर लैंगिक संबंध ठेवले होते. तसेच एका महिलेच्या घरी घेऊन जाऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले. त्यातून ती गर्भवती राहिली. सहायक पोलीस निरीक्षक पटेल तपास करीत आहेत.