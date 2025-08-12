पुण्यात चाललयं काय? भाजपचा पदाधिकारी जुगार अड्ड्यावर सापडला तर आरपीआयच्या नेत्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्यात राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते विविध गुन्ह्यांमध्ये सापडले आहेत. भाजपचा पदाधिकारी जुगार अड्ड्यावर सापडला तर आरपीआयच्या नेत्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 12, 2025, 04:40 PM IST
Pune Crime News : पुण्यात गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ होत आहे. अशात आता राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी देखील विविध गुन्ह्यांमध्ये सापडत आहेत. भाजपचा पदाधिकारी जुगार अड्ड्यावर सापडला आहे. तर आरपीआयच्या नेत्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकारामुळे खळबळ उडाली आहे. पोलिस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.   

पुणे पोलिसांनी जुगार अड्ड्यावर छापा टाकला.भाजपचा पदाधिकारी थेट जुगार अड्ड्यावर सापडला आहे. पोलिसांनी जुगार खेळताना रंगेहाथ ताब्यात  घेतलं. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची आणि सहकारनगर पोलिसांनी ही छापेमारी केली. औदुंबर विठ्ठल कांबळे असे या भाजपच्या पदाधिकाऱ्याचे नाव आहे. पुणे पोलिसांची गुन्हे शाखा आणि सहकारनगर पोलिसांनी ही  छापेमारी केली. औदुंबर विठ्ठल कांबळे असं या भाजपच्या पदाधिकाऱ्याचं नाव असून कांबळे यांच्यासोबत इतर 2 ते 3 जण  जुगार खेळत असताना पोलिसांनी छापा टाकला आणि त्यांना ताब्यात घेतलं सहकारनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, औदुंबर कांबळे हा पर्वती विधानसभा मतदारसंघाचा चिटणीस म्हणून कार्यरत आहे. कांबळे त्याच्या इतर दोन ते तीन सहकाऱ्यांसोबत तळजाई परिसरात असणाऱ्या एका रिकाम्या कारखान्यात रमी खेळत होता. यावेळी सहकार नगर पोलीस आणि गुन्हे शाखेच्या युनिट दोन ने छापा टाकला असता ते सर्वजण जुगार खेळत असल्याचं आढळलं. या सर्वांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या असून सहकार नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. 

पुण्यात आरपीआयच्या नेत्यावर खंडणीचा गुन्हा 

पुण्याच्या राजगड पोलिसांत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या कामगार आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप कांबळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 5 लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुरंदर तालुक्यातील दुरकरवाडी, गराडे येथील ज्येष्ठ शेतकरी बाळसाहेब दुरकर यांनी तक्रार दिली होती.  रिंगरोडसाठी जमीन संपादित झाल्यानंतर शासनाकडून मिळालेल्या 78 लाख रुपयांच्या मोबदल्यातून 5 लाख रुपये देण्याची मागणी कांबळे यांनी केल्याचा आरोप आहे.

 

