पुणे हादरलं! फक्त 20 रुपयांसाठी मित्राच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार, पोलिसांनी केली अटक

A Friend Was Fatally Attacked For Just 20 Rupees In Pune: पिंपरी चिंचवड मध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. अवघ्या 20 रुपयांसाठी मित्राने मित्राच्या गळ्यावर धारदार शस्त्रान वार करत गंभीर जखमी केले आहे. या घटनेत रवींद्र ज्ञानेश्वर गायकवाड हा गंभीर जखमी झाला असून फरार आरोपी सत्यजित उर्फ सोन्या कांबळे याला पिंपरी पोलिसांनी लातूरमधून अटक केलीय. काय आहे हे नेमकं प्रकरण जाणून घेऊया.
ही घटना 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी बुधवारी घडली. रात्री सव्वा आठच्या सुमारास रवींद्र ज्ञानेश्वर आणि सोन्या कांबळे या दोन मित्रांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला. यावेळी ‘माझे तुझ्याकडे 20 रुपये उधार आहेत’ अस म्हणत सत्यजितने रवींद्रच्या गळ्यावर धारदार शस्त्रानं वार केला. या हल्ल्यात रवींद्र गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. हल्ल्यानंतर फरार झालेल्या आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांचे पथक लातूरला रवाना झाले आणि त्याला अटक करण्यात आली.
अवघ्या 20 रुपयांसाठी गळा चिरल्याच्या या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे. सातत्याने घडत असलेल्या गुन्हेगारी घटनांमुळे शहराचे नाव तर खराब होतच आहे पण नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ही यामुळे ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांनी अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर उपाय योजना करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत. गेल्या काही दिवसात शहरात गाड्या फोडणे, चेन स्नॅचिंग, हत्या या सारख्या घटना सातत्याने घडत आहेत. पोलिसांनी किती ही दावा केला तरी गुन्हेगारी कमी होत नसल्याने नागरिक मात्र हतबल झाले आहेत. अवघ्या 20 रुपयांसाठी गळा चिरल्याच्या घटनेने तर नागरिकांनी चांगलाच संताप व्यक्त केलाय.
दरम्यान पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी वाढत आहे. अशात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. गेली अनेक वर्षे फरार असलेल्या अझर शेखर या गुन्हेगाराला पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने अखेर गजाआड केले आहे. अझर शेख हा दौंड तालुक्यातील स्वामी चिंचोली गावचा माजी सरपंच असून दौंड पोलीस ठाण्याअंतर्गत त्याच्यावर गंभीर गुन्ह्या दाखल होता. अवैध वाळू उपसा प्रकरणात अझर शेख याने स्वामी चिंचोली गावाच्या महसूल विभागाच्या तलाठ्याला मारहाण केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.या गुन्ह्यात तो फरार होता,अखेर त्याला अटक करण्यात आली असून त्याला दौंड न्यायालयासमोर हजर केले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.