पुण्यातील कुख्यात गुंडाने डेक्कन चौकात 200 पोर जमवली आणि... गुंडांपेक्षा पोलिसाने जे केले त्याचीच जास्त चर्चा

Pune Crime News : पुण्यात गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ होत आहे. गल्लो गल्लीत अनेक तरुण गुंडगिरी करत दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पुण्यातील कुख्यात गुंडाने डेक्कन चौकात 200 पोर जमवली. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. यानंतर पोलिसांनी जे केले त्याची तुफान चर्चा रंगली आहे. पुणे पोलिसांच्या या जबरदस्त कारवाईचे कौतुक देखील होत आहे.
माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुरज ठोंबरेची पुणे पोलिसांनी धिंड काढत त्याला बेडुकउड्या मारायला लावल्या आहेत. पुणे शहरात न येण्याच्या अटीवर आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, एका संघटनेत जाहीर प्रवेश करण्यासाठी ठोंबरे काही तडीपार आरोपी आणि जामीनावर असलेले गुन्हेगारांचा जमाव जमवत आरोपीने शक्तिप्रदर्शन केलं.
पोलिसांना ही बाब कळतात त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तोवर सुरज ठोंबरे फरार झाला. पोलिसांनी काही आरोपींना ताब्यात घेतले. यानंतर पोलिसांनी सुरज ठोंबरेला ताब्यात घेत त्याची धिंड काढली. एवढ्यावरच न थांबता पोलिसांनी सुरज ठोंबरेला भर रस्त्यात बेडुक उड्या देखील मारायला लावल्या.
मुंढव्यातील पिंगळे वस्ती परिसरात एका पबमध्ये फ्रेशर पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. या पार्टीसाठी पोलीस तसेच उत्पादन शुल्क विभागाची परवानागी घेण्यात आलेली नव्हती. पार्टीतील तरुणांनी रस्त्यात मद्याच्या बाटल्या फोडल्यानंतर रहिवासी आक्रमक झाले. त्यांनी पब चालकाला जाब विचारल्याने वादावादीची घटना घडली होती. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी फ्रेशर पार्टीचे आयोजन करणाऱ्या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी, पब आणि हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याचा तसेच अल्पवयीनांना मद्य विक्री केल्याचे आढळून आल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे.