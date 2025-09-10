English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यातील चित्रपट गृहात तुफान हाणामारी; वादाचे कारण समजल्यावर पोलिसांचे डोक सुन्न झाले

 चित्रपट गृहात तरुणाला मारहाण झाल्याची घटना घडली आहे. स्टोरी सांगू नको म्हणून विनंती केल्याने मारहाण झाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 10, 2025, 07:08 PM IST
Pune Crime News :  पुण्यातील पिंपरी चिंचवडमध्ये तुफान हाणामारी झाली आहे. एका तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. वादाचे कारण समजल्यावर पोलिसांचे डोकं सुन्न झाले  आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 

पिंपरी चिंचवड मधल्या एका चित्रपटगृहात सिनेमा पाहताना ''''स्टोरी आधी सांगू नका'''' आणि शांत बसण्याची विनंती केल्यामुळे एका 29 वर्षीय तरुणाला मारहाण झाल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी पीडित तरुणाने चिंचवड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, एका दाम्पत्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी तरुण आपल्या पत्नी आणि बहिणीसोबत चित्रपट पाहत होता. त्यावेळी त्याच्या मागील सीटवर बसलेल्या एका दाम्पत्याने सिनेमाची स्टोरी सांगणे आणि गोंधळ घालणे सुरू केले. त्यामुळे तरुणाने त्यांना ''''स्टोरी आधी सांगू नका'''' आणि ''''शांत बसा'''' अशी विनंती केली. यामुळे संतापलेल्या आरोपीने तात्काळ तरुणाची कॉलर पकडून त्याला मारहाण केली आणि जमिनीवर पाडले. आरोपीने त्याला लाथा-बुक्क्यांनी मारले, यात तरुणाच्या डाव्या हाताला, चेहऱ्याला आणि पोटाला दुखापत झाली. 

भांडण सोडवण्यासाठी त्याची पत्नी पुढे आल्यावर आरोपी आणि त्याच्या पत्नीने तिलाही मारहाण केली आणि दोघांना शिवीगाळ केली. या घटनेनंतर पीडित तरुणाने चिंचवड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. यावरून अकिब जावेद निसार पटेल, व एक महिला यांच्या विरोधात चिंचवड पोलिसांत भारतीय न्याय संहिता 117 , 115, 352 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे,पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

 

pune crime newsbeaten up in a cinema hallControversy over the story of the movieपुणे क्राईम न्यूज

