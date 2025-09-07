English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आंदेकर टोळीला 40 वर्षांचा रक्तरंजित इतिहास; काय आहे पुण्यातील आयुष कोमकर हत्या प्रकरण?

Pune Crime News: नानापेठतील आंदेकर टोळीला तसा 40 वर्षांचा रक्तरंजित इतिहास आहे. माळवदकर टोळीला संपून ही आंदेकर टोळी मध्यंतरी पुणे मनपाच्या राजकारणातही चांगली स्थिरावली होती.

नेहा चौधरी | Updated: Sep 7, 2025, 11:10 PM IST
आंदेकर टोळीला 40 वर्षांचा रक्तरंजित इतिहास; काय आहे पुण्यातील आयुष कोमकर हत्या प्रकरण?

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 तास, पुणे : पुण्यातल्या नाना पेठेतील आंदेकर टोळीत पुन्हा साऊथ फील्म स्टाईल रक्तरंजित गँगवार घडल्याचं बघायला मिळालं. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याचा खूनाचा बदला आरोपीच्या मुलाचा खून करूनच घेण्यात आलाय तोही बरोबर वर्षभरानंतर. या प्रकरणात आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर याच्यासह 11 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्रवारी राञी पुणे पोलीस विसर्जन मिरवणुकीचा बंदोबस्त लावत असतानाच तिकडे नानापेठेत आंदेकर टोळीने एकाचा गेम वाजवला. गोळ्या घालून ठार मारलेल्या 17 वर्षीय मुलाचं नाव होतं गोविंद उर्फ आयुष कोमकर. वनराज आंदेकरच्या खुनातील आरोपी गणेश कोमकरचा तो मुलगा, असं म्हणतात की, वर्षभरापूर्वी जेव्हा कोमकर बंधूंनी आंबेगावच्या गायकवाड टोळीच्या मदतीने माजी नगरसेवक वनराजचा गेम वाजवला त्याच वेळी बंडू आंदेकरच्या शस्रपूजन करून शपथ घेतली होती, की खून का बदला खूनसे ही लेंगे आणि बरोबर वर्षभराने झालंही तसंच विशेष म्हणजे पुणे पोलिसांची याची कुणकूण होती बरं, नव्हे त्यांनी आंदेकर टोळीला शस्र पुरवणारा एकजण गेल्याच आठवड्यात पकडलाही होता. मग तरीही आंदेकर टोळीने ऐन गणपतीत आणि तेही शहराच्या मध्यवस्तीत हा रक्तरंजित बदल्याचा मँटर घडवून आणलाच. आता यावर पुणे क्राँईम ब्रँचचे डीसीपी निखिल पिंगळे यांनी नेमका काय खुलासा केलाय तेही ऐकुयात. 

नानापेठतील आंदेकर टोळीला तसा 40 वर्षांचा रक्तरंजित इतिहास आहे. माळवदकर टोळीला संपून ही आंदेकर टोळी मध्यंतरी पुणे मनपाच्या राजकारणातही चांगली स्थिरावली होती. वच्छला आंदेकर तर पुणे शहराच्या महापौर देखील बनल्या होत्या. पण नगरसेवक भाऊ वनराज आणि कोमकर कुटुंबात दिलेली बहिण संजीवणी यांच्यात संपत्ती - मालमत्तेवरून खटके उडू लागले आणि गणेश कोमकरने गेल्यावर्षी आंबेगाव पठारच्या गायकवाड टोळीला सुपारी देऊन वनराजचा गेम वाजवला आणि या आंदेकर टोळीत पुन्हा सुडाचं रक्तरंजित दुष्टचक्र सुरू झालं. गणेश कोमकरच्या मुलाची हत्या ही त्याची पुढची कडी म्हणावी लागेल. 

पुण्यात आंदेकर टोळी ही तशी खूप जुनी. पण आता त्यांच्याच टोळीत हे सूड नाट्य सुरू झाल्याने टोळीचा 75 वर्षीय म्होरक्या बंडू आंदेकरने मुलगा वनराजच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी आपल्याच चुलत नातवाचा खून घडवून आणल्याचं बोललं जातंय. नव्हे तसा गुन्हाच दाखल झालाय. दरम्यान बंडू आंदेकर खून होताच फरार झाला असून पुणे त्याचा शोध घेताहेत. त्यामुळे आंदेकर टोळीत सुरू झालेलं टोळीयुद्ध पुणे पोलीस नेमकं कसं मोडून काढताहेत तेच पाहाचंय. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
pune vanraj andekarpune vanraj andekar news todayVanraj Andekar Murder CaseVanraj Andekar vs Govind Komkarवनराज आंदेकर

इतर बातम्या

'या' देशात समुद्रात बुडालेल्या 250 जहाजांवर गा...

विश्व