आंदेकर टोळीला 40 वर्षांचा रक्तरंजित इतिहास; काय आहे पुण्यातील आयुष कोमकर हत्या प्रकरण?

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 तास, पुणे : पुण्यातल्या नाना पेठेतील आंदेकर टोळीत पुन्हा साऊथ फील्म स्टाईल रक्तरंजित गँगवार घडल्याचं बघायला मिळालं. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याचा खूनाचा बदला आरोपीच्या मुलाचा खून करूनच घेण्यात आलाय तोही बरोबर वर्षभरानंतर. या प्रकरणात आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर याच्यासह 11 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
शुक्रवारी राञी पुणे पोलीस विसर्जन मिरवणुकीचा बंदोबस्त लावत असतानाच तिकडे नानापेठेत आंदेकर टोळीने एकाचा गेम वाजवला. गोळ्या घालून ठार मारलेल्या 17 वर्षीय मुलाचं नाव होतं गोविंद उर्फ आयुष कोमकर. वनराज आंदेकरच्या खुनातील आरोपी गणेश कोमकरचा तो मुलगा, असं म्हणतात की, वर्षभरापूर्वी जेव्हा कोमकर बंधूंनी आंबेगावच्या गायकवाड टोळीच्या मदतीने माजी नगरसेवक वनराजचा गेम वाजवला त्याच वेळी बंडू आंदेकरच्या शस्रपूजन करून शपथ घेतली होती, की खून का बदला खूनसे ही लेंगे आणि बरोबर वर्षभराने झालंही तसंच विशेष म्हणजे पुणे पोलिसांची याची कुणकूण होती बरं, नव्हे त्यांनी आंदेकर टोळीला शस्र पुरवणारा एकजण गेल्याच आठवड्यात पकडलाही होता. मग तरीही आंदेकर टोळीने ऐन गणपतीत आणि तेही शहराच्या मध्यवस्तीत हा रक्तरंजित बदल्याचा मँटर घडवून आणलाच. आता यावर पुणे क्राँईम ब्रँचचे डीसीपी निखिल पिंगळे यांनी नेमका काय खुलासा केलाय तेही ऐकुयात.
नानापेठतील आंदेकर टोळीला तसा 40 वर्षांचा रक्तरंजित इतिहास आहे. माळवदकर टोळीला संपून ही आंदेकर टोळी मध्यंतरी पुणे मनपाच्या राजकारणातही चांगली स्थिरावली होती. वच्छला आंदेकर तर पुणे शहराच्या महापौर देखील बनल्या होत्या. पण नगरसेवक भाऊ वनराज आणि कोमकर कुटुंबात दिलेली बहिण संजीवणी यांच्यात संपत्ती - मालमत्तेवरून खटके उडू लागले आणि गणेश कोमकरने गेल्यावर्षी आंबेगाव पठारच्या गायकवाड टोळीला सुपारी देऊन वनराजचा गेम वाजवला आणि या आंदेकर टोळीत पुन्हा सुडाचं रक्तरंजित दुष्टचक्र सुरू झालं. गणेश कोमकरच्या मुलाची हत्या ही त्याची पुढची कडी म्हणावी लागेल.
पुण्यात आंदेकर टोळी ही तशी खूप जुनी. पण आता त्यांच्याच टोळीत हे सूड नाट्य सुरू झाल्याने टोळीचा 75 वर्षीय म्होरक्या बंडू आंदेकरने मुलगा वनराजच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी आपल्याच चुलत नातवाचा खून घडवून आणल्याचं बोललं जातंय. नव्हे तसा गुन्हाच दाखल झालाय. दरम्यान बंडू आंदेकर खून होताच फरार झाला असून पुणे त्याचा शोध घेताहेत. त्यामुळे आंदेकर टोळीत सुरू झालेलं टोळीयुद्ध पुणे पोलीस नेमकं कसं मोडून काढताहेत तेच पाहाचंय.