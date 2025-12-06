English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

8 कोटींची लाच अन् ते दोघे... पुण्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार; रंगेहाथ पकडलं

Pune Crime News: या प्रकरणामध्ये दोन प्रमुख आरोपींना पुण्यात रंगेहाथ पकडण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला यश आलं आहे. पण हे प्रकरण नेमकं काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 6, 2025, 02:38 PM IST
8 कोटींची लाच अन् ते दोघे... पुण्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार; रंगेहाथ पकडलं
पुण्यातील मोठी कारवाई (प्रातिनिधिक फोटो)

Pune Crime News: पुण्यामध्ये तब्बल 8 कोटी रुपयांची लाच मागण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. येथील धनकवडीमधील एकता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत हा प्रकार घडला आहे. ३३ नवीन सभासदांना शेअर सर्टिफिकेट देणे व भविष्यातील लिलावात हवी ती व्यक्ती विजयी करून देण्यासाठी सहकार विभागाने नेमलेल्या लिक्विडेटर व माजी प्रशासकाने तब्बल 8 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. तडजोडीअंती 30 लाख रुपये अॅडव्हान्स स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दोन्ही आरोपींना रंगेहाथ पकडले.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी कोण?

सध्याचे लिक्विडेटर विनोद माणिकराव देशमुख (वय 50) आणि माजी प्रशासक आणि सरकारी पॅनेल ऑडिटर भास्कर राजाराम पोळ (वय 56) या दोन्ही आरोपींविरुद्ध विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नेमकं घडलं काय?

सन 2005 मध्ये 61 वर्षीय तक्रारदारासह 33 जणांनी जुन्या सभासदांकडून शेअर्स खरेदी करून या सोसायटीचे सभासदत्व घेतले होते. 2020 मध्ये सभासदत्वावरून वाद निर्माण झाल्याने सहकार विभागाने सोसायटीवर प्रशासक नेमला. नंतर 2024 मध्ये सोसायटी लिक्विडेशनमध्ये काढण्यात आली आणि विनोद देशमुख यांची लिक्विडेटर म्हणून नियुक्ती झाली. तक्रारदार व इतर 32 सभासदांनी 2023 मध्ये तत्कालीन प्रशासक भास्कर पोळ यांच्याकडे शेअर सर्टिफिकेटसाठी अर्ज केला होता. पोळ यांनी इतर 32 जणांचे अर्ज निकाली काढले, मात्र तक्रारदार सुनावणीस हजर नसल्याने त्यांचा अर्ज प्रलंबित ठेवला.

रंगेहाथ पकडलं

सप्टेंबर 2025 मध्ये तक्रारदार पोळ यांच्याकडे चौकशीस गेले असता पोळ यांनी स्वतःसाठी व सध्याचे लिक्विडेटर देशमुख यांच्यासाठी 3 कोटी, तर भावी लिलावात तक्रारदार सांगतील त्या व्यक्तीला मालमत्ता देण्यासाठी 5 कोटी अशी एकूण 8 कोटी रुपयांची लाच मागितली. याबाबत तक्रारदारांनी 5 डिसेंबर 2025 रोजी पुणे एसीबीकडे तक्रार नोंदवली. एसीबीने प्रथम लाचेची पडताळणी केली व त्यात 8 कोटींची मागणी खरी असल्याचे निष्पन्न झाले. तडजोडीअंती 30 लाख रुपये अॅडव्हान्स ठरले. एसीबीने शनिवार पेठेतील तक्रारदारांच्या ऑफिससमोर देशमुख स्वतः पैसे घेण्यासाठी हजर झाले. त्यांनी पंचांसमोर 30 लाखांची रोख रक्कम स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने दोन्ही आरोपींना अटक केली.

पहिल्यांदाच...

एसीबी अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई पार पडली. पुणे विभागातील सहकारी संस्थांच्या लिक्विडेशन प्रक्रियेत एवढ्या प्रचंड रकमेची लाच मागितल्याची ही पहिलीच घटना मानली जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
pune crime newsAnti Corruption BureauACBbustRs 8 Crore

इतर बातम्या

IndiGo नं मारलं Indian Railway नं तारलं; प्रवाशांना रेल्वेक...

भारत