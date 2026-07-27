Add Zee Business As A Preferred Source
App

पुण्यात सिने स्टाईल दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न; 2 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 5 जण फरार

पुण्यात सिने स्टाईल दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न झाला आहे.  नऱ्हे पोलीस ठाण्यात 9 जणांविरोधात गुन्हा दाखल आहे. 4 जणांना अटक तर 2  पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 5 जण फरार आहेत.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:57 PM IST
पुण्यात सिने स्टाईल दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न; 2 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 5 जण फरार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्यात सिने स्टाईल दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न; 2 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 5 जण फरार
pune2 min ago
2
chiplun23 min ago
3
ulhasnagar40 min ago
4
maharashtra weather1 hr ago
5
breast cancer1 hr ago