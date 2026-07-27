पुण्यात सिने स्टाईल दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न; 2 पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 5 जण फरार

पुणे क्राईम न्यूज : पुण्यात एक कोटी रुपयांच्या दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न झाला पण तोतया पत्रकारासह दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचं बिंग फुटलं. या प्रकरणात पोलीसचं दरोडेखोरांच्या भूमिकेत होते. यात एका महिला पोलिस हवालदार आणि एका पोलिस नाईकाचाही या कटात सहभाग असल्याचं समोर आलंय. खरंतर सुरुवातीला पोलिसांची आणि कथित पत्रकाराचे नावं गुन्ह्यातून वगळण्यात आलं होतं. मात्र पुन्हा पुरवणी गुन्हा जोडण्यात आला.
पुण्यातील तळेगाव दाभाडे येथील व्यावसायिक हर्षवर्धन पवार हे 18 जुलै रोजी आपल्या शेजाऱ्याच्या मध्यस्थीने 'चव्हाण एंटरप्रायझेस'ला देण्यासाठी 1 कोटी रुपयांची रोकड घेऊन निघाले होते. सिंहगड रस्त्यावरील हॉटेल ब्रह्माजवळ कारचालक विक्रम चाकणकर याच्यासोबत नऱ्हे येथील बँकेत जात असताना, पुलावर दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी गाडी अडवली. आपण पोलीस असल्याचे सांगत त्यांनी पवार यांच्याकडे चौकशीचा बहाणा केला आणि रोख रकमेच्या बॅगा ओढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या झटापटीत दरोडेखोरांनी डोळ्यात मिर्ची पावडर फेकल्याने गोंधळ उडाला.
या परिस्थितीतही पवार यांचे सहकारी 73 लाख 50 हजारांची बॅग वाचवण्यात यशस्वी झाले, मात्र उर्वरित रकमेसह गाडी थेट खेड शिवापूर पोलीस चौकीकडे नेण्यात आली. तिथे तोतया पत्रकार आशिष तिवारी याने पवार यांना पकडून आणल्याचा बनाव केला. पोलीस चौकीत आधीच उपस्थित असलेल्या राजगड पोलीस ठाण्याच्या महिला पोलीस हवालदार प्रमिला निकम आणि पोलीस नाईक अजित मेस्त्री यांनी तोतया पत्रकाराची बाजू घेत पवार यांना बेकायदेशीर धंद्याचा धाक दाखवून ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली.
यादरम्यान बॅगेतील 7 ते 8 लाख रुपये गायब करण्यात आले. मात्र, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना या घडामोडींचा संशय आल्याने त्यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट दिली. वरिष्ठांच्या हस्तक्षेपानंतर गायब झालेली रक्कम परत करण्यात आली. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि सखोल तपासानंतर या संपूर्ण कटात सुट्टीवर असलेल्या पोलिसांचा सहभाग निष्पन्न झाला. या प्रकरणात तोतया पत्रकाराला अटक करण्यात आली असून, दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 5 जण सध्या फरार आहेत. पोलीस प्रशासन या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे तर नऱ्हे पोलीस ठाण्यात 9 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नागपूरच्या यशोधरानगर पोलिसांनी मकोका गुन्ह्यातील फरार आरोपीला देशी कट्टा आणि धारदार चाकूसह अटक केली आहे. शानु उर्फ गोलू मनोज वैद्य असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. खुनाचा प्रयत्न आणि मकोका गुन्ह्यातील हा आरोपी घटनेनंतर फरार होता. गुप्त माहितीच्या आधारे ऑटोमोटिव्ह चौक ते विटाभट्टी चौक परिसरात सापळा रचून पोलिसांनी त्याला अॅक्टिव्हा वाहनासह ताब्यात घेतले. झडतीदरम्यान आरोपीकडून मॅगझीनसह गावठी पिस्तूल, वाहनाच्या डिकीतून धारदार चाकू आणि मोबाईल जप्त करण्यात आला. सुमारे 1 लाख रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. आरोपी कोणताही दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने शस्त्र बाळगत असल्याचा संशय असून त्याच्याविरुद्ध यशोधरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे