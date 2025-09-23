आंदेकर टोळीनं मच्छी मार्केटमधून कमवले 20 कोटी; उत्पन्नाचा सोर्स पाहून पुणे पोलिसांना धक्का

Pune Crime News Andekar Gang Ransom From Local Fish Market: महाराष्ट्राला हादरवून टाकणाऱ्या आयुष कोमकर हत्या प्रकरणामुळे राज्याभरात चर्चेत आलेल्या आंदेकर टोळीची दहशत संपवण्यासाठी पुणे पोलिसांनी कंबर कसली आहे. या टोळीशी संबंधित अनेक बेकायदेशीर बांधकामे पोलिसांच्या निर्देशानुसार महापालिकेच्या माध्यमातून पाडली जात असतानाच आता आंदेकर टोळीच्या खंडणीखोरीचा धक्कादायक इतिहास समोर आला असून यासंदर्भातील माहिती पाहून पोलिसांनाही धक्का बसला आहे.
पुण्याच्या नानापेठेतील आंदेकर टोळीच्या साम्राज्याची निशाणी असलेली वनराज आंदेकरची अवैध कमान आज पालिकेनं पोलिसांच्या सूचनेनुसार क्रेनच्या मदतीने उखडून टाकली. या भागातल्या नागरिकांनी भयमुक्तीचा एका दिर्घ मोकळा श्वास घेतल्याचं बघायला मिळालं. कालपासून समर्थ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरिक्षक उमेश गित्ते यांच्या नेतृत्वात ही धडक हातोडा कारवाई सुरू होती. आंदेकर टोळीचं साम्राज्य संपताना झी 24 तासचे पुणे ब्यूरो चंद्रकांत फुंदे यांनी ग्राऊंड झीरोवरून आढावा घेतला असता नागरिकांनी कारवाईबद्दल समाधान व्यक्त केलं आहे. मात्र याच नागरिकांना आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्ये मागील 10 वर्षांपासून आंदेकर टोळीची दहशत होती हे त्यांनी दिलेल्या खंडणीच्या रक्कमेवरुन स्पष्ट होत आहे.
पोलिसांनी केलेल्या तपासादरम्यान, आंदेकर टोळीने गणेश पेठ येथील मच्छी मार्केटमधून 20 कोटींहून अधिकची खंडणी गोळा केल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून गणेश पेठ येथील मच्छी मार्केटमधील व्यापाऱ्यांकडून बंडू आंदेकरने तब्बल 20 कोटींहून अधिक रकमेची खंडणी उकळल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघडकीस आले आहे. आंदेकर कुटुंबातील सहा जणांविरुद्ध या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत माजवून बंडू आंदेकर, कृष्णा आंदेकर, शिवम आंदेकर , अभिषेक उदयकांत आंदेकर , सोनाली वनराज आंदेकर आणि शिवराज उदयकांत आंदेकर यांनी दरमहा 15 ते 20 लाख रुपये खंडणी उकळल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आंदेकर टोळी पुण्यातील नानापेठ परिसरातील गुंडांची टोळी आहे. टोळीचा म्होरक्या सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर (वय 70) असून, त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आणि साथीदारांचा यात सहभाग आहे. कृष्णा आंदेकर हा बंडूचा मुलगा असूनच तो आयुष कोमकर हत्याकांड प्रकरणातील हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार आहे. अमन युसूफ पठाण (25) आणि यश सिद्धेश्वर पाटील (19) यांनी आयुषवर 5 सप्टेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्यावेळी प्रत्यक्ष गोळीबार केला. अमित प्रकाश पाटोळेने (19) पाळत ठेवण्याचं काम केलं. तर आरोपींमध्ये तुषार नीलंजय वाडेकर (27), स्वराज नीलंजय वाडेकर (23), वृंदावनी नीलंजय वाडेकर (40), शिवम आंदेकर, शिवराज, अभिषेक, लक्ष्मी आंदेकर इ. एकूण 13 जणांवर गुन्हा दाखल. आरोपींनी चौकशीत कबूल केले की, पिस्तूल कृष्णा आंदेकरने पुरवले. आरोपींनी आयुषवर पाळत ठेवली होती. त्यामुळे हा हल्ला पूर्वनियोजित होता हे पोलिसांनी स्पष्ट केलं असून आता आंदेकर टोळीने नवनवे पराक्रम प्रकाशझोतात येत आहेत.