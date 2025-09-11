बारामतीत घडले भयंकर हत्याकांड! क्षुल्लक प्रश्नावरुन काकानेच घेतला पुतण्याचा जीव

Baramati Crime News: बारामती तालुक्यातील पारवडीमध्ये बुधवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास भावकीचा खुनी खेळ रंगला आहे. आपल्या जागेत बाथरुम का बांधले म्हणून विचारणा करावयास गेलेल्या पुतण्याला बाप लेकाने बेदम मारहाण केली यात पुतण्याचा जीव गेला. या प्रकरणी तालुका पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले आहे
ही घटना बारामती तालुक्यातील पारवडी येथील इंगळे वस्तीवर बुधवारी रात्री दहाच्या सुमारास घडली. या घटनेमध्ये सौरभ विष्णू इंगळे या 24 वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात तालुका पोलिसांनी प्रमोद रामचंद्र इंगळे व रामचंद्र जगन्नाथ इंगळे या दोघांना रात्री उशिरा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे सौरभला मारहाण केल्यानंतर प्रमोद इंगळे व रामचंद्र इंगळे हे दोघेजण तालुका पोलीस ठाण्यात येऊन सौरभ विरोधात फिर्याद देऊन गेले होते. मात्र या दरम्यान सौरभला बारामतीतील खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले होते
याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक वैशाली पाटील यांनी माहिती दिली ती अशी, बाथरूम माझ्या जागेत बांधले असा सौरभचा दावा होता. यावरून इंगळे वस्तीवर सौरभ इंगळे याने प्रमोद आणि रामचंद्र इंगळे यांना जाब विचारला. याचे परिणाम भांडणात झाले. या भांडणात प्रमोद आणि रामचंद्र इंगळे या दोघांनी सौरभला बेदम मारहाण केल्याने सौरभच्या चुलत भावांनी सौरभला बारामती दवाखान्यात आणले. या दरम्यान आपल्याला मारहाण होत असल्याची माहिती देखील सौरभने पोलिसांना दिली होती. बारामतीतील दवाखान्यात आणल्यानंतर त्याची प्रकृती आणखी बिघडली आणि त्याचा मृत्यू झाला
तोपर्यंत प्रमोद इंगळे व रामचंद्र इंगळे हे दोघेजण बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात आले होते आणि त्यांनी सौरभ विरोधात फिर्याद दिली. मात्र या दरम्यानच्या काळात सौरभचा मृत्यू झाल्याने पोलिसांनी प्रमोद इंगळे व रामचंद्र इंगळे या बापलेकाला ताब्यात घेतले. पुढील तपास तालुका पोलीस करत आहेत.
बारामती तालुक्यातील पारवडी येथील इंगळे वस्तीवर बुधवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास एका कुटुंबातील वादातून पुतण्याची बाप-लेकाने हत्या केली. या घटनेत 24 वर्षीय सौरभ विष्णू इंगळे याचा मृत्यू झाला.
सौरभने त्याच्या जागेत बाथरूम बांधल्याचा दावा करत त्याने आपले चुलते (प्रमोद आणि रामचंद्र इंगळे) यांना जाब विचारला. यावरून भांडण झाले आणि त्यात बेदम मारहाण झाली.
सौरभच्या चुलत्या प्रमोद रामचंद्र इंगळे आणि त्याचा मुलगा रामचंद्र जगन्नाथ इंगळे या बाप-लेकाने सौरभवर मारहाण केली, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.