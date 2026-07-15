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पुण्यात चाललयं काय? एका वडापावसाठी हे काय करुन बसला

पुण्यात एका वडापाववरुन मोठा राडा झाला आहे. एका ग्राहकाने कामगाराला अमानुष मारहाण केली आहे. या घटनेमुळे पुण्यात कायदा व युव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:25 PM IST
पुण्यात चाललयं काय? एका वडापावसाठी हे काय करुन बसला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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