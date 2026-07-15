पुण्यात चाललयं काय? एका वडापावसाठी हे काय करुन बसला

Pune Crime News : पुण्यात अनेक लहान मोठे गुंड हाणामारी करत दहशत माजवण्याचा प्रयत्न करतात. अशातच आता कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी घटना घडली आहे. एका वडापावसाठी कामगाराला अमानुष मारहाण करण्यात आली आहे. या घटनेत एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात कारेगाव येथे हा प्रकार घडला आहे. शिवशक्ती स्वीट होम मध्ये एका हॉटेल कामगाराला अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली आहे. हॉटेलमध्ये मागवलेली वडापावची ऑर्डर वेळेत न मिळाल्याचा राग अनावर झाल्याने, एका व्यक्तीने हॉटेलमधील कामगाराला अमानुषपणे मारहाण केल्याचा आरोप होत आहे. एका शुल्लक कारणावरून झालेल्या या मारहाणीमुळे हॉटेल परिसरात काही काळ दहशतीचे आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. हॉटेल मालकाने रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आहे. या मुजोर ग्राहकावर तातडीने आणि कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी ओतूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मोठी कारवाई करत दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या आंतरराज्यीय दरोडेखोरांच्या टोळीतील सहा जणांना अटक केली आहे आरोपींकडून गावठी पिस्तूल, जिवंत काडतुसे, धारदार शस्त्रे तसेच चोरीची बोलेरो जीपसह एकूण 14 लाख 87 हजार 820 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून महाराष्ट्र व तेलंगणातील 20 गंभीर गुन्ह्यांची उकल झाली आहे
सोनूकसिंग कपूरसिंग टाक (30, हडपसर, पुणे), पिलूकसिंग शेरसिंग दुधानी (40, खोपोली, रायगड), करणसिंग गगनसिंग टाक (27, परभणी), पंकजसिंग काळूसिंग शिकलगार उर्फ दुधानी (40, अंबरनाथ), पापीसिंग उर्फ कृष्णसिंग साहेबसिंग टाक (18, परभणी) आणि मंगलसिंग मायासिंग दुधानी (58, परभणी) या सहाही आरोपींना ताब्यात घेतले
अटक करण्यात आलेले आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्याकडून चौकशीदरम्यान दरोडा, दरोड्याचा प्रयत्न, जबरी चोरी, घरफोडी आणि वाहनचोरीचे एकूण 20 गुन्हे उघडकीस आले आहेत
यामध्ये दोन दरोडे, एक दरोड्याचा प्रयत्न, दोन जबरी चोरी, 13 घरफोडी आणि दोन वाहनचोरीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच या आरोपींवर यापूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगणा व इतर राज्यांत 50 हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या कारवाईमुळे महाराष्ट्र आणि तेलंगणात सक्रिय असलेल्या सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीचा मोठा पर्दाफाश झाला असून पुढील तपासातून आणखी गुन्हे उघड होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे ही कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा, ओतूर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी परिसरातील ग्रामस्थांच्या मोलाच्या सहकार्याने करण्यात आली आहे.