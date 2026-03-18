तीच जागा, तीच विहीर अन् पुन्हा एक मृतदेह... पुण्यातली दहिवाडी परत हादरली; साईराजसोबत घडलं काय?

Pune Crime News: पुण्याच्या शिरूर तालुक्यातील दहिवडीमध्ये 12 वर्षीय मुलाचा मृतदेह ऊसाच्या शेतात आढळला आहे. दहिवडी गावातील मांजरेवस्ती येथे हा मृतदेह सापडला असून मयत मुलाचं नाव साईराज मांजरे असं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे याच ठिकाणी याच शेतात याच जागेवर वर्षभरापूर्वी 11 वर्षीय यश गायकवाड या मुलाचा मृतदेह अशाच अवस्थेत आढळला होता. त्यामुळेच आता पुन्हा अशाच पद्धतीने मृतदेह सापडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. गावकऱ्यांनी मृतदेह उचलण्यास नकार दिला आहे.
साईराज तळेगाव ढमढेरे येथील राय कुमार गुजर प्रशालेत सहाव्या इयत्तेत शिकत होता. नेहमीप्रमाणे शाळेतून आल्यावर खेळायला गेला होता. 17 मार्च रोजी सायंकाळी सुमारे पाच वाजता दादाभाऊ मांजरे यांच्या विहिरीजवळ अर्धनग्न अवस्थेत साईराजचा मृतदेह आढळला. डोक्याला इजा असल्याचे प्राथमिक अहवालात म्हटले आहे. मृतदेह विहिरीजवळ आणि अर्धनग्न अवस्थेत सापडल्याने साईराजबरोबर नेमकं झालं काय याबद्दलचं गूढ अधिक वाढलं आहे. साईराजबरोबर घातपात तर झाला नाही ना? किंवा त्याला विहिरीत बुडवून मारण्याचा प्रयत्न तर झाला नाही नाक? किंवा नरबळीचा प्रकार तर नाही ना? अशी चर्चा सध्या गावात आहे. मात्र साईराजच्या मृत्यूचं नेमके कारण शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक तपासानंतरच स्पष्ट होईल.
धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या ठिकाणी साईराजचा मृतदेह सापडला त्याच ठिकाणी 21 जून 2024 रोजी याच मांजरेवस्तीत यश शरद गायकवाड या 11 वर्षीय मुलाचा अशाच प्रकारे संशयास्पद अवस्थेत मृतदेह आढळून आला होता. त्यावेळी यशवर बिबट्याने हल्ला केल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र त्याबद्दल ठोस काही समोर आलं नाही. आता पुन्हा त्याच ठिकाणी त्याच शेतात साईराजचा मृतदेह आढळून आल्याने गावकऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे.
शिरूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, शिक्रापूर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक दिपरतन गायकवाड, वनविभाग, फॉरेन्सिक पथक आणि श्वानपथक घटनास्थळी दाखल झाले असून ग्रामस्थांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला आणि गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय मृतदेह हलवू नका असे सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. फॉरेन्सिक नमुने घेण्यात आले. गावकऱ्यांनी पोलिसांना 12 तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. आरोपीला अटक न झाल्यास मोठे आंदोलन करणार, असल्याचं गावकऱ्यांनी म्हटलं आहे. जोपर्यंत दोषी पकडले जात नाहीत तो मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका गावकऱ्यांनी घेतल्याने परिसरामध्ये भीती, संताप आणि तणावाचे वातावरण आहे.
पुणे-अल्पवयीन मुलीला तिघा तरुणांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना भारती विद्यापीठ परिसरात घडली आहे. तसेच दोघांनी तिच्याशी अश्लील चाळे केल्याचे उघडकीस आले आहे. मागील साडे तीन महिन्यांत हा प्रकार घडला असून, आरोपींनी मुलीला वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन अत्याचार केला आहे. याप्रकरणी चौघांना अटक करण्यात आली आहे. आशुतोष विजयकुमार पाटील (वय २५), नागेश सुर्यवंशी (वय २१), गौरव माने (वय २०) यांना बलात्कारप्रकरणी तर प्रीतम जगताप याला विनयभंगाच्या गुन्ह्यात अटक केली आहे. एक आरोपी पसार झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलीचे कुटुंब भारती विद्यापीठ भागात राहण्यास आहे. आरोपी त्याच परिसरातील असून, गेल्या साडे तीन महिन्यांत त्यांनी पिडीत मुलीच्या अल्पवयीन असल्याचा फायदा घेतला. आरोपी आशुतोष, नागेश, गौरव यांनी मिळून तिच्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन अत्याचार केला. आरोपी प्रीतमने मुलीसोबत अश्लील चाळे करून तिचा विनयभंग केला. तसेच पाचव्या आरोपीने तिच्याशी व्हिडीओ कॉल करून कपडे काढण्यास भाग पाडून तिचा विनयभंग केला आहे. दरम्यान, याप्रकरणात मंगळवारी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, त्यानंतर पोलिसांनी याप्रकरणात चौघांना अटक केली आहे. 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी एकमेकांच्या ओळखीतील आहेत. तिघांनी मुलीला पकडून तिच्याशी अश्लील चाळे केले आहेत. अधिक तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक थोरात या करत आहेत.
आहिल्यानंगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात वडगावपान येथे सहावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अज्ञात तरुणाने अॅसिड हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. शाळा सुटल्यानंतर ही मुलगी घरी जात असताना अचानक समोर आलेल्या एका अज्ञात तरुणाने तिच्या चेहऱ्यावर अॅसिड फेकले. जखमी अवस्थेत मुलीला त्वरित लोणी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. हल्यामागचे कारण आणि आरोपीची ओळख अद्याप पटलेली नाही. ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये तपास सुरु केला आहे. ही मुलगी 7 टक्के भाजली असल्याची माहिती मिळत आहे. या अॅसिड हल्ला प्रकरणाचे पडसाद आज विधीमंडळामध्ये पाहायला मिळतील अशी शक्यता दिसत आहे.