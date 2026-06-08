पुण्यात 25 वर्षीय तरुणीचा प्रताप; पोलीस उपनिरीक्षक होऊन फिरत होती तोतया 'लेडी सिंघम', कारण धक्कादायक!

निलेश खरमारे, झी मीडिया, पुणे : (Pune Crime News ) अंगावर खाकी आणि खांद्यावर स्टार लावून फिरणाऱ्या तोत्या "लेडी सिंघम"ला अटक करण्यात आली आहे. 25 वर्षीय तरुणीला पुण्यातील लष्कर पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ताब्यात घेऊन अटक केली.
संबंधित तरुणी पोलीस उपनिरीक्षकांचा गणवेश परिधान करून नागरिकांवर रुबाब दाखवत होती असं सांगण्यात आलं.
प्राथमिक माहितीनुसार एका नामांकित क्लिनिकमध्ये अपॉइंटमेंट मिळावी म्हणून या तरुणीनं पोलिसांचा गणवेश करत बनाव रचला. समिना आसिफ इनामदार उर्फ समिना अयुब पठाण (वय 25) असं अटक केलेल्या महिला आरोपीचं नाव आहे. ही कारवाई शनिवार, 6 जून 2026 रोजी पुण्यातील कॅम्प परिसरात करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिलेचं पोलीस बनण्याचं स्वप्न भंगलं होतं. काही दिवसांपासून ती एक खासगी कंपनीत काम करत होती.
6 जून रोजी पुण्यातील लष्कर पोलीस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक महेश शिंदे कॅम्प परिसरात गस्तीवर असताना त्यांना आरोपी पोलिसांच्या वर्दीत एका खाजगी क्लिनिक बाहेर उभी असल्याचं दिसलं. शिंदे यांना संबंधित महिला पोलीस नसल्याचा संशय आला. त्यांनी त्यांच्या महिला कर्मचाऱ्याच्या मदतीने संबंधित महिलेकडे जाऊन कुठल्या पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत, आय डी आहे का? यासारखे पोलिसी भाषांतील प्रश्न विचारले असता महिलेची बोलती बंद झाली. अधिक चौकशी करता तोतया असल्याचं निष्पन्न झालं.
समिनाला एका खाजगी क्लिनिकमध्ये उपचारांसाठी डॉक्टरांची वेळ हवी होती. मात्र, तिला डॉक्टरांची वेळ मिळत नव्हती. त्यामुळे तिने पोलिसांचा गणवेश परिधान करून रिसेप्शन आणि अन्य लोकांवर आपण पोलीस असल्याचा दबाव टाकून अपॉईंटमेंट मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचं प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे. याप्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आणखी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करून आरोपीच्या बनावामागं आणखी कोणतं कारण होतं का, याचा उलगडा करू पाहत आहेत.
पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं गुन्हेगारीत वाढ होताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत ज्या पोलिसांकडे नागरिक तक्रार निवारणासाठी येतात, त्याच पोलिसांचा वेश धारण करून ही महिला बनाव रचत होती, आपले मनसुबे साध्य करू पाहत होती, याबाबतचा उलगडा होताच पोलिसांनाही धक्का बसला.