Marathi News
Pune Crime News :'बाप'माणूसच! पुण्यातल्या कॉलेजमध्ये मुलीची छेड काढणाऱ्याच्या छातीवर बसून वडिलांनी चोपलं

Pune Crime News : पुण्यातील MIT एडीटी कॅम्पसमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा! लेकीचा छळ करणाऱ्या हुल्लडबाजाला कॅम्पसमध्येच लोळवलं. घटनास्थळावरून व्हिडीओ समोर, मुलीला त्रास देणाऱ्याला बापाने दिला चोप. विद्येच्या माहेरघरात दुष्कृत्य नकोच!!!   

सायली पाटील | Updated: Mar 5, 2026, 04:22 PM IST
Pune Crime News :'बाप'माणूसच! पुण्यातल्या कॉलेजमध्ये मुलीची छेड काढणाऱ्याच्या छातीवर बसून वडिलांनी चोपलं

Pune Crime News : विद्येचं माहेरघर अशी पुण्याची ओळख. याच पुण्यामध्ये शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्तानं दरवर्षी मोठ्या संख्येनं बाहेरून अनेक मंडळी येतात. पुण्यातील मंडळींसाठीसुद्धा येथील संस्था सज्जच असतात. मात्र याच विद्येच्या माहेरघरात नुकतीच एक अशी घटना घडली, ज्यामुळं महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा डोकं वर काढताना दिसला. इतकंच नव्हे तर वेळीच महिलांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करणाऱ्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यात आला नाही, तर सामान्यांचा उद्रेक झाल्यास त्याचे परिणाम काय असतात, हेच अगदी स्पष्ट सांगणारी घटना घडली. 

लेकीसाठी बापाचा रुद्रावतार!

पुण्यातील नामांकित एमआयटी एडीटी (MIT ADT) विद्यापीठाच्या आवारात आज पालकांचा संताप अनावर झाल्याचं पाहायला मिळालं. मागील 15 दिवसांपासून एका तरुणीचा ऑनलाईन छळ करणाऱ्या डी. वाय. पाटील (DY Patil) कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला तिच्या पित्याने आज कॅम्पसमध्येच गाठलं आणि समोरासमोर जाब विचारला. यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये मोठी झटापट झाल्याचा प्रकार समोर आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थी गेल्या 15 दिवसांपासून पीडित तरुणीला ऑनलाईन माध्यमातून त्रास देत होता. वारंवार होणाऱ्या या छळामुळे त्रस्त झालेल्या तरुणीने ही बाब आपल्या वडिलांना सांगितली. आज तो विद्यार्थी पुन्हा कॅम्पसमध्ये आला असता, वडिलांनी त्याला रंगेहाथ पकडलं आणि यावेळी संतापलेल्या पित्यानं त्या विद्यार्थ्याला खडेबोल सुनावले, पुढं या वादाचं रूपांतर झटापटीत झालं आणि लेकीच्या संरक्षणासाठी रुद्रावतार घेतलेल्या या वडिलांनी हुल्लजडबाजाच्या छातीवर बसूनच त्याचा चोप काढला. 

हेसुद्धा वाचा : Iran Israel War : जे व्हायचं नव्हतं, तेच घडलं; आता  'विकसित भारत' कसा साकारणार? 

पुण्यात हा हुल्लडबाज तरुणीला मागील काही दिवसांपासून सतत मेसेज आणि इतर मार्गांनी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत होता. मानसिकरित्या त्याची ही कृत्य खच्चीकरण करणारी असल्यामुळं अखेर तरुणीनं वडिलांना घडला प्रकार सांगितला. हा विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये आल्याचं कळताच वडील तिथं पोहोचले आणि प्रकरण चिघळलं. विद्यार्थ्यांनी हा प्रकार पाहिला मात्र त्यांच्या संतापाच्या आड कोणीही आलं नाही. लेकीला पुन्हा त्रास दिल्सास गंभीर परिणाम भोगावे लागती, असा सज्जड इशारा या व्यक्तीनं हुल्लडबाजाला देत त्याला धडा शिकवला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि त्याचमुळं घटला प्रकार साऱ्यांपर्यंत पोहोचला. 

दरम्यान, ऑनलाईन छळाच्या वाढत्या घटना पाहता यंत्रणांसह शैक्षणिक संस्थांनीसुद्धा सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात अशीच मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे. 

 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

