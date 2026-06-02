/पुण्यात शेतातच तुफान राडा, महिलाही भिडल्या! ट्रॅक्टर, पिकअप, कारमधून..; 52 जणांविरोधात गुन्हा

जमिनीचा वाद आणि कौटुंबिक कलहातून पुण्याच्या शिरूर तालुक्यात रणकंदन पाहायला मिळालं आहे. शिरूरमधील चांडोह येथे वडिलोपार्जित जमिनीच्या कारणावरून दोन गट आमनेसामने आले. ट्रॅक्टर, पिकअप आणि कारमधून आलेल्या एका गटाने थेट उभ्या गवारीच्या पिकात ट्रॅक्टर घालून पिकाचे नुकसान केले. याचा जाब विचारला असता, दोन्ही बाजूने लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके आणि लाथाबुक्यांनी एकमेकांना बेदम मारहाण करण्यात आली.
या तुंबळ हाणामारीत महिलांसह दोन्ही बाजूचे अनेक जण जखमी झाले आहेत. दोन्ही बाजूच्या परस्पर विरोधी तक्रारीवरून दोन्ही गटांतील तब्बल 52 जणांवर मारहाण, दंगल आणि जिवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकारणी क्रॉस गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलीस हवालदार बनकर आणि सहाय्यक फौजदार चव्हाण या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
दुसरीकडे नांदेडमध्येही असाच प्रकार समोर आला आहे. शेतीला जाणाऱ्या रस्त्याच्या वादातून दोन शेतकरी कुटुंबात हाणामारी झाली. नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव तालुक्यातील मरडगा येथील ही घटना आहे. या हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. भांडणात लाठ्या काठ्यांचा वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे महसूलचे अधिकारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांसमोरच दोन्ही शेतकरी कुटुंबीयांमध्ये हाणामारी झाली. दोन्ही कुटुंबीयांचा वाद असलेला रस्ता मोजणीसाठी महसूलचे अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी आले होते. यावेळी मोजणीवरून वाद होऊन हाणामारी झाली. पोलीसांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला पण मारहाण सुरूच होती.हाणामारीच्या घटनेत चार जण जखमी झाले असून एक जण गंभीर आहे. दोन्ही कुटुंबीयांवर हदगाव पोलीस ठाण्यात परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.