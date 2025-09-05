English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्याच्या नाना पेठेत हत्येचा थरार! अखेर वनराज आंदेकरच्या खुनाचा बदला घेतला

पुण्यात आंदेकर टोळीने वर्षभरानंतर वनराज आंदेकरच्या खुनाचा बदला घेतला आहे. नाना पेठेत हत्येचा थरार रंगला. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 5, 2025, 10:41 PM IST
Pune Crime News : पुणे शहरात सर्वत्र गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीची तयारी जोरदार सुरु आहे. असे असताना पुण्याच्या नाना पेठेत हत्येचा थरार पहायला मिळाला.  पुण्यातील भर गर्दीत विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला  भर वस्तीत गँग वार पाहायला मिळाले. यात एका १९ वर्षीय तरुणाचा 3 गोळ्या घालून ठार केलं आहे.

पुण्यातील नाना पेठ येथील श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स येथे संध्याकाळच्या वेळेस ही धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी 19 वर्षीय आयुष गणेश कोमकर याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. याच्यावर ३ गोळ्या झाडत त्याची हत्या करण्यात आली आहे. तो वनराज आंदेकर खूनातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा होता.

नाना पेठेतील माजी वनराज आंदेकर याची त्याच्याच सख्खा मेहुणा आणि बहिणीने हत्या घडवून आणली होती त्या खूनाचा बदला घेण्यासाठी आंदेकर टोळीकडून वर्षभरानंतर कोमकरच्या मुलाचा खून केला गेल्याचं बोललं जात आहे. आजच्या खुनावरून नाना पेठेत बंडू आंदेकरची टोळी पुन्हा सक्रीय झाल्याचं बोललं जातंय. गेल्याच आठवड्यात याच गँगवॉरच्या तयारीत असताना काही आरोपींना पोलिसांनी पकडलं होतं. पण तरीही आज अखेर आंदेकर टोळीने वर्षभरापूर्वीच्या खुनाचा हा असा रक्तरंजित बदला घेतल्याचं बोललं जातंय.

दरम्यान, माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी सुरज ठोंबरेची पुणे पोलिसांनी धिंड काढली होती. त्याला बेडुकउड्या मारायला लावल्या आहेत..पुणे शहरात न येण्याच्या अटीवर आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, एका संघटनेत जाहीर प्रवेश करण्यासाठी ठोंबरे काही तडीपार आरोपी आणि जामीनावर असलेले गुन्हेगारांचा जमाव जमवत आरोपीने शक्तिप्रदर्शन केलं. पोलिसांना ही बाब कळतात त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.. मात्र तोवर सुरज ठोंबरे फरार झाला. पोलिसांनी काही आरोपींना ताब्यात घेतल.  यानंतर पोलिसांनी सुरज ठोंबरेला ताब्यात घेत त्याची धिंड काढली आणि त्याला बेडुकउड्या मारायला लावल्या.

