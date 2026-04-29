पुण्यात थरार! भररस्त्यात कुख्यात तडीपार गुंडाचा खात्मा, 16 राऊंड फायर करुन प्रसिद्ध व्यावसायीकाला संपवले

पुण्यात 24 तासात 2 हत्या झाल्या आहेत. भररस्त्यात कुख्यात तडीपार गुंडाचा खात्मा करण्यात आला आहे. तर,  16 राऊंड फायर करुन प्रसिद्ध व्यावसायीकाची हत्या करण्यात आली आहे. या हत्यांमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 29, 2026, 11:39 PM IST
Pune Crime News : पुण्यात 24 तासांत 2 हत्या झाल्या आहेत. यामुळे पुण्यात खळबळ माजली आहे. भररस्त्यात कुख्यात तडीपार गुंडाचा खात्मा करण्यात आला आहे. तर,  प्रसिद्ध व्यावसायीकाची देखील हत्या करण्यात आली आहे. या व्यावसायीकावर 16 राऊंड फायर करण्यात आले आहेत. पुण्यातील गुंडराज पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे.    

पुण्यात कुख्यात तडीपार गुंडाचा कोयत्याने वार करत हत्या करण्यात आली आहे. गंगानगर परिसरात ही घटना घडली.  तडीपार गुंडाचा  कोयत्याने हल्ला करत खून करण्यात आला.  राणा कांबळे असे हत्या झालेल्या कुख्यात गुंडाचे नाव आहे. राणा कांबळे गेल्यात अनेक महिन्यापासून होता तडीपार तडीपार असताना सुद्धा पुण्यातील गंगा नगर परिसरात राणाची दहशत होती. कांबळे याच्या विरोधात अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.  वर्चस्व वादातून ओम मोरे आणि त्याच्या साथीदारांनी राणा कांबळे याच्यावर कोयत्याने सभासप वार करत हत्या केली.

देहू रोड परिसरात धक्कादायक घटना घडली.  रमेश रेड्डी नावाच्या व्यावासायीकाची अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली. रमेश रेड्डी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास सावना चौकात थांबले असताना हल्ला झाला. दबा धरून बसलेल्या हल्लेखोरांनी अचानक त्यांच्यावर गोळीबार केला. रेड्डी यांच्यावर 16 राऊंड गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यापैकी एक गोळी त्यांच्या डोक्यात लागली. गंभीर अवस्थेत तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.  परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

 गेल्या वर्षी  विक्रम गुरुस्वामी रेड्डी यांची हत्या झाली. विक्रम हे रमेश रेड्डी यांचे भाऊ आहेत. रमेश रेड्डी यांच्या हत्येचा संबंध विक्रम यांच्या हत्येशीही जोडला जात आहे. एका वाढदिवसाच्या पार्टीत झालेल्या वादातून झालेल्या गोळीबारात रेड्डी यांची हत्या करण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्या प्रकरणातील आरोपी अजूनही तुरुंगात असून त्यांना जामीन मंजूर झालेला नाही. 
सध्या, देहू रोड पोलीस सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे हल्लेखोरांचा शोध घेत आहेत. या घटनेमुळे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, येत्या काही दिवसांत आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता.  

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

