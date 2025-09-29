English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात महिला गँगचं 'डब्बा कार्टल'; तिघींकडून मोठ्या किमतीचा गांजा जप्त

Pune Crime : पुण्यात दिवसागणिक गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्यानं वाढ होत असून, त्यातच आता एक धक्कादायक वृत्त समोर आलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Sep 29, 2025, 08:53 AM IST
Pune Crime News : दर दिवशी पुण्यात गुन्हेगारीच्या गंभीर घटना घडत असून, नुकतंच एक वृत्त सर्वांनाच हादरवून गेलं. जिथं एकाच कुटुंबातील महिलांच्या कृत्यानं पोलीस यंत्रणांच्याही भुवया उंचावल्या. 

पुण्यात 'डब्बा कार्टल'? 

पुण्यात महिला आरोपींकडून गांजा विक्री होत असल्याची कुणकूण लागताच गांजा विक्री करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील तीन महिला आरोपींना पुणे पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. पुण्यातील विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने खुळेवाडी, चंदननगर परिसरात सापळा रचून गांजा विक्री करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील तिघी महिलांना बेड्या ठोकल्या. 

अटकेत असणाऱ्या महिलांनी विक्रीसाठी आणलेला साधारण  1560 किलोग्रॅम अर्थात 30 ते 40 हजार रुपये किमतीचा गांजा पोलिसांनी कारवाईदरम्यान जप्त केला. सोनाबाई अंकुश पवार, सुवर्णा अशोक पवार, शालन कांतीलाल जाधव अशी अटक केलेल्या तिन्ही महिला आरोपींची नावं असून, या तिघीजणी स्वतःच्या राहत्या घरातून गांजाची विक्री करत होत्या. 

का आली वेब सीरिजची आठवण? 

पुण्यातील ही घटना पाहता त्याची माहिती पोलीस कारवाईमुळं समोर आली असता सोनाबाई अंकुश पवार (वय 50, रा. खुळेवाडी, पुणे), सुवर्णा अशोक पवार (वय 25, रा. खुळेवाडी, पुणे) आणि शालन कांतीलाल जाधव (वय ४५, रा. खुळेवाडी) यांच्या कृत्यानं काही महिन्यांपूर्वीच OTT वर प्रदर्शित झालेल्या 'डब्बा कार्टल' या वेब सीरिजची अनेकांना आठवण झाली. जिथं विविध कारणांनी काही महिला एकत्र येऊन जेवणाचे डबे पोहोचवण्याच्या सोईच्या निमित्तानं त्याच डब्यांच्या माध्यमातून या महिलांचा गट ड्रग्ज, कोकेनसारख्या अमली पदार्थांचा पुरवठा मागणीनुसार करतात असं कथानक साकारण्यात आलं होतं. 

वेब सीरिजचं हे कथानक आणि पुण्यात राहत्या घरातून गांजाची विक्री करणाऱ्या या महिला पाहता या घटनांमध्ये आढळणाऱ्या साधर्म्यामुळं कैक चर्चांना उधाण आलं आहे. 

पुण्यात नुकत्याच घडलेल्या गुन्हेगारी घटनेबद्दल सांगा?
पुण्यात एकाच कुटुंबातील तीन महिलांनी गांजाची विक्री केल्याबद्दल अटक करण्यात आली. ही घटना विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने खुळेवाडी, चंदननगर परिसरात सापळा रचून उघड केली. यामुळे पोलीस यंत्रणाही हादरली.

पोलीस कारवाई कशी झाली?
विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने खुळेवाडी, चंदननगर परिसरात सापळा रचला. कुणकुण लागल्यानंतर महिलांना अटक करून गांजा जप्त केला. ही कारवाई गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

ही घटना वेब सीरिजशी का जोडली जातेय?
काही महिन्यांपूर्वी OTT वर प्रदर्शित झालेल्या 'डब्बा कार्टल' वेब सीरिजमध्ये महिलांचा गट जेवणाच्या डब्यांच्या माध्यमातून ड्रग्स आणि कोकेनचा पुरवठा करतो, असं कथानक आहे. पुण्यातील या घटनेत घरातून गांजा विक्री करणाऱ्या महिलांमुळे या सीरिजची आठवण येते. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

