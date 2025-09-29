पुण्यात महिला गँगचं 'डब्बा कार्टल'; तिघींकडून मोठ्या किमतीचा गांजा जप्त

Pune Crime News : दर दिवशी पुण्यात गुन्हेगारीच्या गंभीर घटना घडत असून, नुकतंच एक वृत्त सर्वांनाच हादरवून गेलं. जिथं एकाच कुटुंबातील महिलांच्या कृत्यानं पोलीस यंत्रणांच्याही भुवया उंचावल्या.
पुण्यात महिला आरोपींकडून गांजा विक्री होत असल्याची कुणकूण लागताच गांजा विक्री करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील तीन महिला आरोपींना पुणे पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. पुण्यातील विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने खुळेवाडी, चंदननगर परिसरात सापळा रचून गांजा विक्री करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील तिघी महिलांना बेड्या ठोकल्या.
अटकेत असणाऱ्या महिलांनी विक्रीसाठी आणलेला साधारण 1560 किलोग्रॅम अर्थात 30 ते 40 हजार रुपये किमतीचा गांजा पोलिसांनी कारवाईदरम्यान जप्त केला. सोनाबाई अंकुश पवार, सुवर्णा अशोक पवार, शालन कांतीलाल जाधव अशी अटक केलेल्या तिन्ही महिला आरोपींची नावं असून, या तिघीजणी स्वतःच्या राहत्या घरातून गांजाची विक्री करत होत्या.
पुण्यातील ही घटना पाहता त्याची माहिती पोलीस कारवाईमुळं समोर आली असता सोनाबाई अंकुश पवार (वय 50, रा. खुळेवाडी, पुणे), सुवर्णा अशोक पवार (वय 25, रा. खुळेवाडी, पुणे) आणि शालन कांतीलाल जाधव (वय ४५, रा. खुळेवाडी) यांच्या कृत्यानं काही महिन्यांपूर्वीच OTT वर प्रदर्शित झालेल्या 'डब्बा कार्टल' या वेब सीरिजची अनेकांना आठवण झाली. जिथं विविध कारणांनी काही महिला एकत्र येऊन जेवणाचे डबे पोहोचवण्याच्या सोईच्या निमित्तानं त्याच डब्यांच्या माध्यमातून या महिलांचा गट ड्रग्ज, कोकेनसारख्या अमली पदार्थांचा पुरवठा मागणीनुसार करतात असं कथानक साकारण्यात आलं होतं.
वेब सीरिजचं हे कथानक आणि पुण्यात राहत्या घरातून गांजाची विक्री करणाऱ्या या महिला पाहता या घटनांमध्ये आढळणाऱ्या साधर्म्यामुळं कैक चर्चांना उधाण आलं आहे.
