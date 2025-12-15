पुण्यात भयंकर घडतंय! दहावीत शिकणाऱ्या मुलाने वर्गमित्रालाच संपवले, शिक्षकांसमोरच....

Pune Crime News: पुण्यातील गुन्हेगारी काही संपताना दिसत नाहीये. गेल्या काही वर्षांपासून पुण्यात अल्पवयीन मुलांमध्येही गँगवॉर होत असल्याचे समोर आले आहे. कोयत्या गँगवर नियंत्रण मिळणवे हे आधीच पुणे पोलिसांसमोर आव्हान असताना आता पुण्यात गँगवॉरचेही पेव फुटू लागले आहे. आज सकाळी राजगुरूनगर येथे एक भयंकर घटना घडली आहे.
राजगुरूनगरमध्ये भल्या सकाळी खासजी क्लासमध्ये गँगवॉर घडले आहे. यात एका 16 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. खासगी क्लासमध्ये लहान मुलांमध्ये हे गँगवॉर घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. तसंच, या प्रकाराने पुण्यात नेमकं चाललंय काय? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होतोय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी 15 डिसेंबर रोजी सकाळी एका अल्र्पवयीन मुलावर त्याच्याच क्लासमध्ये शिकत असलेल्या मुलावर चाकूने हल्ला केला. शिक्षक शिकवत असतानाच अल्पवयीन मुलाने मयत मुलाचा गळा चिरला. त्यानंतर तो मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. त्यानंतर तातडीने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्या मुलाचा मृत्यू झाला.
मृत मुलगा आणि हल्ला करणारा मुलगा दोघेही दहावीच्या वर्गात शिकत होते. अल्पवयीन मुलाने हल्ला का केला याचे कारण मात्र अद्याप अस्पष्ट आहे. तसंच, हल्ला केल्यानंतर मुलगा दुचाकीवरुन फरार झाला होता. मात्र पोलिसांनी आरोपी मुलाला ताब्यात घेतले आहे. तसंच, या घटनेचा कसून तपास केला जात आहे. मात्र या घटनेनंतर खाजगी क्लासमधील मुलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील एका उच्चभ्रू सोसायटीच्या गेटसमोर टपोरी गँगकडून दोन तरुणांना बेदम मारहाण करण्यात आल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. या गँगकडून यापूर्वीही संबंधित सोसायटीच्या परिसरात वारंवार गोंधळ घालून दहशत पसरवली जात होती. मात्र, यावेळी थेट हाणामारी करत तरुणांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या मारहाणीत जखमी झालेल्या तरुणांनी गँगच्या दहशतीमुळे अद्याप पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केलेली नाही. परिसरात या टोळीची दहशत इतकी वाढली आहे की नागरिक, विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे