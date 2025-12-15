English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यात भयंकर घडतंय! दहावीत शिकणाऱ्या मुलाने वर्गमित्रालाच संपवले, शिक्षकांसमोरच....

Pune Crime News: राजगुरुनगर येथे भल्या सकाळी खाजगी क्लासमध्ये लहान मुलांचे गँगवार घडल्याचं समोर आलं आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 15, 2025, 11:54 AM IST
पुण्यात भयंकर घडतंय! दहावीत शिकणाऱ्या मुलाने वर्गमित्रालाच संपवले, शिक्षकांसमोरच....
Pune crime news gangwar in teenager 16 years old stabs classmate died

Pune Crime News: पुण्यातील गुन्हेगारी काही संपताना दिसत नाहीये. गेल्या काही वर्षांपासून पुण्यात अल्पवयीन मुलांमध्येही गँगवॉर होत असल्याचे समोर आले आहे. कोयत्या गँगवर नियंत्रण मिळणवे हे आधीच पुणे पोलिसांसमोर आव्हान असताना आता पुण्यात गँगवॉरचेही पेव फुटू लागले आहे. आज सकाळी राजगुरूनगर येथे एक भयंकर घटना घडली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजगुरूनगरमध्ये भल्या सकाळी खासजी क्लासमध्ये गँगवॉर घडले आहे. यात एका 16 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. खासगी क्लासमध्ये लहान मुलांमध्ये हे गँगवॉर घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. तसंच, या प्रकाराने पुण्यात नेमकं चाललंय काय? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होतोय. 

नेमकं काय घडलं? 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी 15 डिसेंबर रोजी सकाळी एका अल्र्पवयीन मुलावर त्याच्याच क्लासमध्ये शिकत असलेल्या मुलावर चाकूने हल्ला केला. शिक्षक शिकवत असतानाच अल्पवयीन मुलाने मयत मुलाचा गळा चिरला. त्यानंतर तो मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. त्यानंतर तातडीने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्या मुलाचा मृत्यू झाला. 

मृत मुलगा आणि हल्ला करणारा मुलगा दोघेही  दहावीच्या वर्गात शिकत होते. अल्पवयीन मुलाने हल्ला का केला याचे कारण मात्र अद्याप अस्पष्ट आहे. तसंच, हल्ला केल्यानंतर मुलगा दुचाकीवरुन फरार झाला होता. मात्र पोलिसांनी आरोपी मुलाला ताब्यात घेतले आहे. तसंच, या घटनेचा कसून तपास केला जात आहे. मात्र या घटनेनंतर खाजगी क्लासमधील मुलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

चाकण औद्योगिक क्षेत्रात टपोरी गँगची दहशत

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील एका उच्चभ्रू सोसायटीच्या गेटसमोर टपोरी गँगकडून दोन तरुणांना बेदम मारहाण करण्यात आल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. या गँगकडून यापूर्वीही संबंधित सोसायटीच्या परिसरात वारंवार गोंधळ घालून दहशत पसरवली जात होती. मात्र, यावेळी थेट हाणामारी करत तरुणांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या मारहाणीत जखमी झालेल्या तरुणांनी गँगच्या दहशतीमुळे अद्याप पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केलेली नाही. परिसरात या टोळीची दहशत इतकी वाढली आहे की नागरिक, विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
pune newspune crime newspune live newsPune Gangwarpune news today marathi

इतर बातम्या

'खूप गोष्टी आहेत पण कसं...'; BJP प्रवेशानंतर तेजस...

महाराष्ट्र बातम्या