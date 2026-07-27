'माझा नवरा गे, अनेक पुरुषांसोबत संबंध'; लग्नाच्या 20 वर्षांनंतर महिलेची पोलिसांत धाव

Pune Crime News: पुण्याच्या भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक भयंकर प्रकार उघडकीस आला आहे. पती समलैंगिक असून त्याचे एका पुरुषासोबत संबंध असल्याचा आरोप एका महिलेने केला आहे. तसंच, समलैंगिक असल्याचे लपून ठेवून तिच्यासोबत विवाह केल्याचा आरोपही महिलेने केला आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणी पोलिसांनी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात 44 वर्षीय विवाहित महिलेने तक्रार दिली आहे. महिलेचा विवाह 2006 साली झाला होता. मात्र सासरच्या मंडळीने पती समलैंगिक असल्याची बाब जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली होती व फसवून तिच्यासोबत लग्न केलं होतं. या प्रकरणी पोलिसांनी पतीसह सासू, सासरे, दीर आणि जाऊ यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करुन घेत गुन्हा नोंदवला आहे.
पत्नीने तक्रारीत म्हटलं आहे की, माझे लग्न सुमारे 2006मध्ये झाले. सुरुवातीच्या काळात सर्व ठिक होते. मात्र लग्नाच्या काहीच दिवसांत त्यांच्या वर्तनात प्रचंड बदल झाला. तो सारखा माझ्यापासून दूर राहत होता. सुरुवातीला मला वाटले की, त्याचे कोणा महिलेसोबत अनैतिक संबंध आहेत. पण माझ्या पतीचे महिलेसोबत अनैतिक संबंध नव्हते तर अनेक पुरुषांसोबत अनैतिक संबंध होते.
लग्नापूर्वी सासरच्या मंडळींनी ही गोष्ट लग्नाआधी लपवून ठेवली. जेव्हा हा प्रकार महिलेच्या समोर आला तेव्हा सासरच्यांनी मानसिक त्रास द्यायला सुरुवात केली. सासरच्या मंडळींकडून आपल्याला त्रास देण्यात आला तसंच, मानसिक दबाव निर्माण करण्यात आल्याचा दावा तक्रारदार महिलेने केला आहे.
2006मध्ये विवाह झाल्यानंतर गेल्या 20 वर्षांपासून ही महिला आपल्या पतीसोबत संसार करत होती. मात्र तरीही सासरकडून छळ थांबत नव्हता. आता अखेर तिने या सगळ्या प्रकरणाला वाचा फोडली असून थेट पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस करत आहेत.
मुंबईतील दहिसर-नवघर पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने तब्बल अनेक 2008 साली दाखल झालेल्या गुन्हा क्रमांक 298/2008 मध्ये भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३३५, ३३२ आणि ३३४ अंतर्गत इसाक इलियास खान याच्याविरोधात गुन्हा दाखल होता. मात्र, न्यायालयात वारंवार गैरहजर राहत असल्याने अंधेरी येथील 10 व्या न्यायालयाने आरोपीच्या फेरअटकेसाठी जाहीरनामा जारी केला होता.