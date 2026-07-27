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'माझा नवरा गे, अनेक पुरुषांसोबत संबंध'; लग्नाच्या 20 वर्षांनंतर महिलेची पोलिसांत धाव

पुण्यातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पत्नीने पती समलैंगिक असल्याची तक्रार दाखल केली आहे. तसंच, 20 वर्षांपासून मानसिक छळ होत असल्याचंही तक्रारीत म्हटलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:37 AM IST
'माझा नवरा गे, अनेक पुरुषांसोबत संबंध'; लग्नाच्या 20 वर्षांनंतर महिलेची पोलिसांत धाव
Image Credit: pune crime news husband is gay has relationship with many man women field fir

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'माझा नवरा गे, अनेक पुरुषांसोबत संबंध'; लग्नाच्या 20 वर्षांनंतर महिलेची पोलिसांत धाव
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