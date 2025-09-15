जेजुरीत ऊसाच्या शेतात लपलेल्या दरोडेखोरांना पकडण्याचा फिल्मी थरार; घटनाक्रम पाहाच...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pune News : पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीत येणाऱ्या पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी हे ठिकाण सध्या एका महत्त्वाच्या कारणामुळं चर्चेत आलं असून, तेथील पोलिसांनीही अनेकांचच लक्ष वेधलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Sep 15, 2025, 08:58 AM IST
Pune Jejuri News latest update : पुणे जिल्ह्यामध्ये मागील काही दिवसांमध्ये गुन्हेगारीच्या घटना प्रचंड वाढल्या असून, पोलीस यंत्रणा या गुन्हेगारी कृत्यांना आवर घालण्यासाठी सर्वतोपरि प्रयत्न करताना आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घेताना दिसत आहे. नुकतीच याची प्रचिती पुरंदर तालुक्यातील एका घटनेदरम्यान आली. जिथं भरदिवसा दरोडा घालणाऱ्या चोरांना जेजुरी पोलिसांनी सिनेस्टाईलनं पकडून अटक करत, या चोरीचा पर्दाफाश केला. 

पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी परिसरात भरदिवसा तीन चोरांनी घरात दरोडा टाकला. याची माहिती मिळताच स्थानिक तरुणांनी तत्काळ त्यांचा पाठलाग सुरु केला आणि पोलिसांनाही याची माहिती दिली. चोरांनी पिस्तूलाचा धाक दाखवत पोबारा करण्याचा प्रयत्नही केला, मात्र पोलिसांनी ड्रोनच्या साहाय्याने ऊसाच्या शेतात लपलेल्या चोरांचा शोध घेतला. लखनसिंग रतपुतसिंग धुधानी, बेहतसिंग शामसिंग कल्याणी आणि रत्नेश राजकुमार पुरी अशा तिघांना पोलिसांनी अटक केली. 

हेसुद्धा वाचा : Pune Crime : 'सोमनाथचा मुलगाच नाही तर...', पुण्यात आयुष कोमकरच्या हत्या प्रकरणात मोठा खुलासा; तर आंदेकर टोळीतील 'त्या' चौघांना अटक

दरोड्यापासून अटकेपर्यंतचा थरारक घटनाक्रम... 

पुण्याच्या पुरंदर तालुक्यात असणाऱ्या जेजुरी पोलीस स्थानकाच्या हद्दीतील दौंडज गावात भर दिवसा दरोडा पडला. ही घटना दिवसा घडल्यानं दरोडेखोर नागरिकांच्या नजरेत आले. पुणे- पंढरपूर मार्गावरील नीरा रेल्वे फाटकापाशी या चोरांना काही तरुणांनी अडवलं. मात्र बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांनी तिथूनही पळ काढला. 

पोलिसांपर्यंत या दरोड्याची माहिती पोहोचताच त्यांनी तातडीनं चोरांचा पाठलाग केला आणि आधी एकाला पकडण्यात यश मिळवलं. तर, ऊसाच्या शेतात लपलेल्या दोघांना चक्क ड्रोनचा वापर करत पोलिसांनी तरुणांच्या मदतीनं चोरांना हेरलं आणि त्यांना अटक केली. अतिशय फिल्मी स्टाईलमध्ये झालेल्या या कारवाईचं सध्या जिल्ह्यातून कौतुक होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

