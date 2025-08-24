पुण्याच्या नावाला काळीमा फासणारा खुलासा! पबमध्ये फ्रेशर्स पार्टीच्या नावाखाली...; मनसैनिक पोहचले अन्...

Pune Crime News MNS Raid: राज्याची संस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्यामध्ये एक धक्कादायक प्रकार राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं पुढे आणला आहे. पुण्यामधील एका नामवंत पबमध्ये 'फ्रेशर्स पार्टी'च्या नावाखाली अल्पवयीन मुलांना मद्य विक्री केली जात असल्याचा भांडाफोड केल्याचं मनसेनं म्हटलं आहे. हा सारा प्रकार नेमका काय आहे आणि मनसेचे आरोप काय आहेत पाहूयात...
पुण्यातील राजाबहादूर मिल्स येथील 'किकी' नावाच्या पब मध्ये शहरातील नामांकित कॉलेजमधील तरुण तरुणींची 'फ्रेशर्स पार्टी' आयोजित केली होती. या पार्टीत शेकडो अल्पवयीन मुलांना सरसकट मद्य विक्री सुरू होती. या मुलांकडे ना कुठेल्याही ओळखपत्राची विचारणा केली जात होती ना एन्ट्रीचे रेकॉर्ड रजिस्टर ठेवण्यात आलेलं. कॉलेजमधील 17 ते 21 वयोगटातील अनेक मुलांना या पब चालकांनी प्रवेश दिला असा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने थेट ही पार्टी बंद पाडली.
मनाविसे कार्यकर्त्यांसोबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी सुद्धा ही कारवाई करण्यासाठी उपस्थित होते. इथून पुढे जर कुठल्याही पब रेस्टॉरंट्सने जर 'फ्रेशर्स पार्टी' आयोजित केली आणि अल्पवयीन मुलांना दारू पाजली तर त्या पबची एक ही काच शिल्लक ठेवणार नाही, पूर्ण पब बार फोडून टाकण्यात येईल हा थेट इशारा यावेळी मनसेचे पुणे शहराध्यक्ष धनंजय दळवी यांना दिला आहे.
नक्की वाचा >> '..तर यांचा 10-12 वर्षांचा खेळ उघडा पडेल', Vote चोरी वादात राज ठाकरेंची उडी! 'मी शरद पवारांना..'
पुण्यातील 2024 साली मे महिन्यात झालेल्या हिट अँड रन प्रकरणानंतर शहरातील अनेक बार आणि बेकायदेशीरपणे मद्य विक्री करणाऱ्या अस्थापनांविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली होती. मात्र आता दीड वर्षानंतर पुन्हा जैसे थे स्थिती दिसून येत असून नुकताच समोर आलेला प्रकार हा त्याचाच एक भाग असल्याचं दिसत आहे.
पुण्यातील 'किकी' पबमध्ये नेमका काय प्रकार घडला?
पुण्यातील राजाबहादूर मिल्स येथील 'किकी' नावाच्या पबमध्ये 'फ्रेशर्स पार्टी'च्या नावाखाली अल्पवयीन मुलांना मद्य विक्री केली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) केला आहे. या पार्टीत 17 ते 21 वयोगटातील अनेक कॉलेज तरुण-तरुणींना सर्रास दारू देण्यात आली.
मनसेचे नेमके आरोप काय आहेत?
मनसेने आरोप केला आहे की, 'किकी' पबमध्ये अल्पवयीन मुलांना मद्य विक्री केली गेली. यावेळी त्यांच्याकडे कोणत्याही ओळखपत्राची विचारणा करण्यात आली नाही, तसेच प्रवेशाचे कोणतेही रेकॉर्ड रजिस्टर ठेवण्यात आले नव्हते. मनसेच्या विद्यार्थी सेनेने ही पार्टी बंद पाडली.
या कारवाईत कोण-कोण सहभागी होते?
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या कार्यकर्त्यांसह राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी या कारवाईत उपस्थित होते. त्यांनी 'किकी' पबमधील बेकायदेशीर मद्य विक्रीचा प्रकार उघड केला.