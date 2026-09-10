/पुण्यातील किडनॅपिंगचा थरार कॅमेरात कैद! हॉटेल व्यावसायिकाच्या स्कॉर्पिओमध्ये तरुणाला कोंबलं अन्...; 53 मिनिटांनंतर हादरवणारं कारण समोर

पुण्यातील पेरूगेट पोलीस चौकीच्या हद्दीतून एका 28 वर्षीय तरुणाचे अपहरण खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. डायल 112 वरून माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ चक्रे फिरवत अवघ्या 53 मिनिटांत तरुणाची सुटका केली असून दोन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. या अपहरणाचा थरार कॅमेरामध्ये कैद झाला असून या अपहरण नाट्यामगील खरं कारण समोर आलं आहे. ज्या रस्त्यावर अपहरण झालं त्याच रस्त्याला लागून असलेल्या इमारतीच्या घराच्या बाल्कनीमधून मोबाईलमध्ये शूट केलेल्या व्हिडीओमुळे हा सारा प्रकार समोर आला आहे.
प्रसाद सूर्यवंशी (वय 28) असे अपहरणानंतर अवघ्या 53 मिनिटांमध्ये सुटका करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री सुमारे साडेबारा वाजता डायल 112 वर एका काळया रंगाच्या स्कॉर्पिओ गाडीतून प्रसाद सूर्यवंशी याचे अपहरण झाल्याचा कॉल पोलिसांना आला. या स्कॉर्पिओचा क्रमांक एमएच MH 12 9696 असा असल्याचं सांगण्यात आलं. माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने नाकाबंदी आणि माग काढत पाठलाग सुरू केला. रात्री 1 वाजून 23 मिनिटांनी सिंहगड रोडच्या दिशेने जाणाऱ्या आरोपींच्या तावडीतून पीडित तरुणाची पोलिसांनी यशस्वीपणे सुटका केली.
या प्रकरणी पोलिसांनी वालचंदनगर येथे राहणारा 32 वर्षीय हॉटेल व्यावसायिक सागर रमेश बोराडेला ताब्यात घेतलं आहे. सागरबरोबरच सोलापूरमधील माळशिरस येथील दसरमध्ये राहणाऱ्या 32 वर्षीय किशोर बाळासाहेब सावंतलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून चौकशी सुरु केली.
पुण्यातील किडनॅपिंगचा थरार कॅमेरात कैद! हॉटेल व्यावसायिकाच्या स्कॉर्पिओमध्ये तरुणाला कोंबलं अन्...; 53 मिनिटांनंतर हादरवणारं कारण समोरhttps://t.co/NofSP7l5X6 < येथे वाचा सविस्तर...#pune #crime #crimenews #kindnapping #scorpio #camera #police #rescue pic.twitter.com/tQq57r42Lg— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 10, 2026
पीडित तरुण प्रसाद आणि आरोपी सागर बोराडेची एक मैत्रीण एकत्रच पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची (Competitive Exams) तयारी करत आहेत. पीडित तरुण आपल्या मैत्रिणीशी बोलत असल्याच्या रागातून आरोपी सागरने त्याच्या इतर तीन साथीदारांच्या मदतीने हे अपहरण केल्याचं समोर आलं आहे. आरोपींनी प्रसादला मारहाण करत त्याच्याच स्कॉर्पिओ गाडीतून पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. अपहृताची सुटका केल्यानंतर त्याची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी एकूण चार आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ताब्यात घेतलेल्या दोघांव्यतिरिक्त उर्वरित दोन फरार साथीदारांचा पोलीस गांभीर्याने शोध घेत आहेत. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे आणि तातडीच्या कारवाईमुळे मोठा अनर्थ टळला आहे. या प्रकरणात आता फरार आरोपींचा माग काढला जात असून सदर प्रकरणामध्ये नेमका कोणाकोणाचा समावेश होता याची माहिती घेतली जात आहे.