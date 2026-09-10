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पुण्यातील किडनॅपिंगचा थरार कॅमेरात कैद! हॉटेल व्यावसायिकाच्या स्कॉर्पिओमध्ये तरुणाला कोंबलं अन्...; 53 मिनिटांनंतर हादरवणारं कारण समोर

रात्री साडेबाराच्या सुमारास घडलेला हा सारा प्रकार कॅमेरामध्ये कैद झाल्यानंतर यासंदर्भातील माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर सुरु झाला आरोपींच्या कारचा पाठलाग...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 10, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:24 PM IST
पुण्यातील किडनॅपिंगचा थरार कॅमेरात कैद! हॉटेल व्यावसायिकाच्या स्कॉर्पिओमध्ये तरुणाला कोंबलं अन्...; 53 मिनिटांनंतर हादरवणारं कारण समोर
Image Credit: यासंदर्भातील माहिती पोलिसांना देण्यात आल्यानंतर तपासाची चक्रं फिरली

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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पुण्यातील किडनॅपिंगचा थरार कॅमेरात कैद! हॉटेल व्यावसायिकाच्या स्कॉर्पिओमध्ये तरुणाला कोंबलं अन्...; 53 मिनिटांनंतर हादरवणारं कारण समोर
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