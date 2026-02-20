Pune News : आईच्या मित्राकडून 13 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार; शाळेत सोडतो असं सांगून केला विश्वासघात!

निलेश खरमारे, झी मीडिया, पुणे : (Pune Crime News) पुण्यात पुन्हा एकदा लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार समोर आला आहे. 'मी तुला शाळेत सोडतो, असं सांगून एका 32 वर्षीय विधवा आईच्या 29 वर्षीय मित्राने तिच्या 13 वर्षीय मुलीवर भर रस्त्यात गाडी थांबवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी वारजे पोलीस स्टेशनमध्ये आईने तक्रार दाखल केली असून वारजे पोलिसांनी तात्काळ आरोपीला अटक केली. ज्ञानेश्वर रायरीकर असं या 29 वर्षीय आरोपीचं नाव आहे.
आईचा ज्ञानेश्वरवर विश्वास होता, त्यानंच केलं नराधमी कृत्य
पीडित मुलीची आई विधवा असून, ती आणि ज्ञानेश्वर मागील अनेक वर्षांपासून एकमेकांचे मित्र आहेत. त्यामुळे दोघांमध्ये चांगली ओळख होती. आईचा ज्ञानेश्वरवर विश्वास होता आणि त्यामुळे मुलीला त्याच्यासोबत फिरण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यामुळे मुलीने शाळेत सोडण्यासाठी ज्ञानेश्वर याला बोलवलं आणि त्याने देखील मी शाळेत सोडतो म्हणून सांगून तिला डीपी रोडवर घेऊन गेला. मात्र शाळेत न सोडताच गाडी डीपी रस्त्यावर थांबवली आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.
मुलगी शाळेत पोहोचली की नाही याची माहिती घेत असताना ती शाळेत सात वाजताच्या ऐवजी साडेसात वाजता पोहोचली होती. त्यानंतर मुलगी घरी आल्यावर आईने अर्धा तास का उशीर झाला याची माहिती मुलीला विचारली आणि त्या मुलीने घाबरत उत्तरं दिली. यावरून तिच्या आईच्या संशय वाढला आणि आईने थेट पोलिसात तक्रार दाखल केली. आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय आणि ज्ञानेश्वर रायरीकर याला अटक देखील केली आहे.
पोलिसांमध्ये जेव्हा या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली, तेव्हा घटनेचं गांभीर्य पाहता तातडीनं त्यांनी तपास सुरू केला आणि आरोपीला अटक केली. ज्यानंतर या संपूर्ण भागामध्ये नागरिकांमधून संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यातही ओळळीच्या व्यक्तींकडून होणाऱ्या अत्याचारांची प्रकरणं पाहता पालकांच्या मनात आता वेगळीच भीती घर करताना दिसत आहे.