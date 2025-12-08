English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pune Crime : पुण्यात नेमकं चाललंय काय? पोलीस नाईक रणदिवे बेपत्ता, लेकीच्या वाढदिवसाला शेअर केली भावनिक पोस्ट

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 8, 2025, 06:34 PM IST
पुणे पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे. पोलीस नाईक निखिल रणदिवे ५ डिसेंबरपासून बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली आहे. पोलीस निखिल रणदिवे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मनातील वेदना व्यक्त केल्या होत्या. मानसिक छळ रजेला नकार देणं आणि बदली रोखणं यासारख्या वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून बेपत्ता झाल्याच म्हटलं आहे.

निखिल रणदिवे यांना शोधण्यासाठी पोलीस दलातून हालचाली सुरु आहे. पाच पथके तयार करण्यात आले आहे. निखिल रणदिवे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. लेकीच्या वाढदिवसाला त्यांनी ही भावनिक पोस्ट केली आहे.

निखिल रणदिवे यांनी बेपत्ता होण्यापूर्वी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. यामध्ये त्यांनी यवत पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहे. एवढंच नव्हे तर निखिल रणदिवे यांच्या मुलीचा फोटो ठेवत “बाळा आज तुझा पहिला वाढदिवस, खूप चांगल्या प्रकारे करायचा होता. पण मी पोलीस खात्यात नोकरीला आहे, जिथे वरिष्ठांची मनमानी चालते… दीदी तुला या पहिल्या आणि शेवटच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा”, असे निखिल रणदिवे यांनी या स्टेटसमध्ये म्हटले होते. या मेसेजनंतर काही वेळातच त्यांनी स्वतःचा फोटोभावपूर्ण श्रद्धांजली’च्या फ्रेममध्ये पोस्ट केला आणि आपला मोबाईल स्विच ऑफ केला. तेव्हापासून त्यांचा कोणताही संपर्क झालेला नाही.

सुसाईड नोट

निखिल रणदिवे यांनी 4 डिसेंबरला वरिष्ठ अधिकारी बापूराव दडस यांना एक ई-मेल पाठवला होता. या ई-मेलमध्ये त्यांनी यवतचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख गेल्या वर्षभरापासून आपल्याला त्रास आणि मानसिक छळ करत असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या त्रासाला कंटाळून मी आत्महत्या करत असल्याचेही या मेसेजमध्ये नमूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. मुलीच्या पहिल्या वाढदिवसाला रजा नाकारल्याचा उल्लेख देखील होता. 

