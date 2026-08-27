पुण्यात श्रावण महिन्यात घडली भयानक घटना; दारू, मटण, संताप आणि मृत्यू; आई वडिलांना अटक

पुणे क्राईम न्यूज : पुण्यात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. श्रावणात दारू पिऊन घरी आला. यानंतर मटण कालवणाच्या वादातून वडिलांनी मुलाचा खून केला आहे. पुण्यातील वारजे माळवाडी भागात धक्कादायक घटना घडली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी मृत तरुणाच्या आई वडिलांना अटक केली आहे. वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
श्रावणात दारु पिऊन येऊन मांसाहरी जेवण मागितल्याने झालेल्या भांडणात वडिलांनी स्वतःच्या मुलाचा खुन केल्याची धक्कादायक घटना घडली. महेश भागवत गायकवाड असे हत्या झालेल्या 30 वर्षीय तरुणाचे नाव आहे
या प्रकरणी महेशच्या भावाने पोलिसात फिर्याद दिली आहे याप्रकरणी वडील भागवत सूर्यभान गायकवाड (वय ६४) आणि आई पार्वती भागवत गायकवाड (वय ६०) या दोघांना अटक केली आहे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना 24 ऑगस्ट रोजी वारजे माळवाडी भागातील रामनगर परिसरात रात्री 10.30 ते पहाटे 4 दरम्यान घडली फिर्यादी हे वारजे भागात पेंटिंगचे काम करतात. त्यांचे आई वडिल व लहान भाऊ शेजारी वास्तव्यास आहेत. त्यांचा लहान भाऊ महेश याचा 10 वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता मात्र कुठले काम धंदा करत नसल्याने आणि दारू चे व्यसन असल्या कारणाने त्याच्या पत्नी त्याला सोडलं होतं. त्याची पत्नी आणि दोन मुलं हे माहेरी राहायला गेले.
काही दिवसांपूर्वी त्या दोघांमध्ये घटस्फोट सुद्धा झाला महेश एकटा राहत असून तो जेवणासाठी आईवडिलांकडे जात असे. काहीच कामधंदा करत नसल्याने आणि सतत दारू पिऊन येत असल्यामुळे, वडिलांचे त्याच्यासोबत सतत भांडणे होत. दारु पिऊन घरी आल्यावर तो जेवणासाठी कायम मांसाहार मागायचा. सध्या श्रावण महिना सुरु असल्याने घरी मांसाहार बनवून देत नसल्याने त्यांच्यात अनेकवेळा यापूर्वी सुद्धा वाद झाले
24 ऑगस्ट रोजी रात्री 10.30 वाजण्याचा सुमारास महेश नेहमीसारखं दारु पिऊन घरी आला. यावेळी त्याने मटण कालवण करून देण्याची मागणी घरी केली. मात्र श्रावण सुरू असल्याने घरात मांसाहार करत नसल्याचे सांगितल्यानंतर सुद्धा त्याने हट्ट धरला. या हट्टाचे रूपांतर वादावादी मध्ये झाले. यावेळी त्याच्या वडिलांनी महेशच्या तोंडावर आणि डोक्यावर जबर मारहाण केली. या मारहाणीत महेशचा दुर्दैवी अंत झाला. आपला मुलगा मारहाणीत दगावला गेल्याची माहिती असताना सुद्धा आई ने मात्र पती ला वाचवण्यासाठी ही बाब कोणाच्या ही लक्षात आणून दिली नाही आणि घटनास्थळावरून पुरावे सुद्धा नष्ट केले या प्रकरणी आई वडिलांना अटक केली असून त्यांच्याकडे अधिक चौकशी वारजे पोलिसांकडून सुरू आहे.