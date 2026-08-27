Add Zee Business As A Preferred Source
App

पुण्यात श्रावण महिन्यात घडली भयानक घटना; दारू, मटण, संताप आणि मृत्यू; आई वडिलांना अटक

श्रावण महिन्यात दारु पिणाऱ्या तसेच मांसाहार करणाऱ्या तरुणाची त्याचा वडिलांनी हत्या केली आहे. मृत तरुणाच्या आईने देखील यासाठी मदत केली. पुण्यात ही धक्कादायक घटना घडली आहे.  
 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 27, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:09 PM IST
पुण्यात श्रावण महिन्यात घडली भयानक घटना; दारू, मटण, संताप आणि मृत्यू; आई वडिलांना अटक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
चंद्रग्रहण किंवा पंचक नाही! रक्षाबंधनाला या वेळेत राखी बांधणे टाळा, शुभ वेळ चुकली तर...हा आहे शुभ मुहूर्त
2
3
4
5