/... तर जुन्नरच्या निर्भयाचा जीव वाचला असता; मन सुन्न करणारी माहिती समोर, अंगात ताप अन् कांजण्या...

जुन्नर येथे घडलेल्या हत्याकांडाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. दहा वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे. चिमुरडीच्या शेजारीच राहणाऱ्या तरुणाने तिला सायकल चालवण्याच्या बहण्याने घरातून उचलून नेले आणि तिच्यावर अतिप्रसंग केला. या घटनेने परिसरात तणाव पसरला होता. आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी रास्ता रोको केला होता. मात्र आता या प्रकरणात एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय.
जुन्नरच्या पिंपळवंडी येथे ही घटना समोर आली आहे. पीडित चिमुरडी ही आजारी होती. त्यामुळं तिने काही दिवस शाळेतून रजा घेतली होती. त्या दरम्यान ती घरात एकटीच होती. घरात ती एकटी असल्याचे पाहून त्याने तिला गाठले आणि तिच्यावर अतिप्रसंग केला. तर पीडित चिमुरडी शाळेत गेली असती तर कदाचित तिचा जीव वाचला असता, अशी हळहळ ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी ही चौथी इयत्तेत शिकत होती. तिचे आई-वडील शेतमजुरीसाठी जातात. दिवसभर शेतात घाम गाळायचा, मोलमजुरी करायची आणि आपल्या लेकीचं भविष्य घडवायचं याच आशेने आई-वडील सकाळीच कामावर गेले होते. अंगात ताप आणि कांजण्या आल्यामुळे ती 9 वर्षांची चिमुरडी शाळेत गेली नव्हती, घरात एकटीच आजारपणाशी झुंजत होती. पण आई-वडिलांची गरिबी आणि लेकीचं आजारपण याच असहाय्यतेचा गैरफायदा एका नराधमाने घेतला.
18 ऑगस्ट रोजी चिमुकली घरातून गायब झाली. तिला सगळीकडे शोधूनही ती सापडत नव्हती. अखेर तिच्या घरच्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मात्र उसाच्या शेतात तिचा मृतदेहच सापडला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिला घरापासून दूर, उसाच्या दाट शेतात निर्जन नाल्याकाठी नेलं. त्या निर्दयी नराधमाने त्या आजारी चिमुरडीवर पाशवी लैंगिक अत्याचार केले आणि नंतर तिचा गळा आवळून निर्घृण खून केला! हे पाशवी पाप केल्यानंतर हा विकृत नराधम गावात उजळ माथ्याने फिरत होता, तपासात पोलिसांना मदत करण्याचे नाटक करत होता; पण पोलिसांनी खाक्या दाखवताच या हैवानाने गुन्ह्याची कबुली दिली
पिंपळवंडीत न्यायासाठी संतापाचा महापूर आला असून, त्या नराधमाला तात्काळ फाशीच द्या' या एकाच आक्रोशाने संतप्त ग्रामस्थांनी पुणे-नाशिक महामार्ग रोखून धरला आहे. पांग्या उर्फ साहिल खैरे असं आरोपीचे नाव आहे.