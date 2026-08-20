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... तर जुन्नरच्या निर्भयाचा जीव वाचला असता; मन सुन्न करणारी माहिती समोर, अंगात ताप अन् कांजण्या...

जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे नऊ वर्षाच्या मुलीवरती अत्याचार करत तिची निघृणपणे हत्या करणाऱ्या 25 वर्षीय आरोपी पांग्या उर्फ साहिल खैरे या आरोपीला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली असून आज न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 20, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:07 PM IST
... तर जुन्नरच्या निर्भयाचा जीव वाचला असता; मन सुन्न करणारी माहिती समोर, अंगात ताप अन् कांजण्या...
Image Credit: pune crime news Pimpalwandi Girl Assault Murder minor girl is ill and did not attend school

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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