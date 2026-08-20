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'तुझ्या शरीरात निगेटिव्ह एनर्जी, न्यूड फोटो दे...', पुण्यात सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सरने तरुणीला भीती घातली अन्...

शरिरातील नकारात्मक उर्जा घालवण्याची बतावणी करीत तथाकथित अध्यात्मिक गुरूने तरूणीला भीती दाखवून तिचे अर्धनग्न फोटो मागवून विनयभंग केल्याची घटना घडली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 20, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:03 PM IST
'तुझ्या शरीरात निगेटिव्ह एनर्जी, न्यूड फोटो दे...', पुण्यात सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सरने तरुणीला भीती घातली अन्...
Image Credit: pune crime news police arrest spiritual guru divay parmar over demand young woman without cloth photo

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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