'तुझ्या शरीरात निगेटिव्ह एनर्जी, न्यूड फोटो दे...', पुण्यात सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सरने तरुणीला भीती घातली अन्...

सोशल मिडिया इन्फ्ल्यूएनसर म्हणवून घेणाऱ्या एका तथा कथित आध्यात्मिक गुरुने तरुणीकडे अर्धनग्न फोटो मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात घडला आहे. पुण्यातील कोंढवा पोलिस ठाण्यात या 23 वर्षीय सोशल मिडिया इन्फ्ल्यूएनसरवर गुन्हा दाखल असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. "तुझ्या अंगातील नकारात्मक ऊर्जा काढून टाकण्यासाठी काही अर्धनग्न फोटो दे," अशी मागणी या भोंदूने केली असल्याने त्याच्यावर अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली असून त्याला अटक करण्यात आली असल्याची माहिती कोंढवा पोलिसांनी दिली आहे.
याबाबत एका 22 वर्षीय तरुणीने कोंढवा पोलिसात तक्रार दिल्यानंतर हा सगळा प्रकार समोर आला. फिर्यादी आणि आरोपी हे गेल्या काही महिन्यांपासून एकमेकांना ओळखत होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हा स्वतः मोटीवेशनल स्पीकर असल्याचं सांगतो त्यातून त्याच्याकडे अनेक जणं येतात. अशाच एका तरुणीशी त्याची ओळख झाली होती, अंगात असलेल्या नकारात्मक ऊर्जा काढून टाकतो, असे आमिष दाखवत त्याने तिच्याकडून अर्धनग्न फोटो मागितले. हा सगळा प्रकार घडल्यानंतर तरुणीने पोलिसात धाव घेतली. न्यायालयाने आरोपीला 2 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
तपासादरम्यान, पोलिसांनी आरोपीचा मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप जप्त केला आहे. त्यामधील फोटो, मेसेज, संपर्क क्रमांक आणि अन्य डिजीटल पुराव्यांची तपासणी सुरू आहे. आरोपीने आणखी किती महिला व तरुणींशी अशा प्रकारे संपर्क साधला होता. तसंच, त्यांच्याकडून मिळवलेल्या फोटांचा गैरवापर केला आहे का, या दिशेनेही पोलिस तपास करत आहेत.
दिव्य परमार असं या भोंदू बाबाचे नाव आहे. मोटिव्हेशनल स्पीपर म्हणून स्वतःचा प्रचार करत आहे. त्याने भाषणे देण्यास सुरुवात केल्यानंतर सोशल मीडियावर स्वतःचे अध्यात्मिक चॅनेल सुरू केले. त्यातून त्याने फॉलोअर्स निर्माण केले आणि शुल्क आकारून सेमिनार घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याने स्वतःला बाबा म्हणून घेण्यासही संबोधण्यास सुरुवात केली. पोलिसांनी आरोपीविरूद्ध (विनयभंग) तसेच जादूटोणा प्रतिबंध कायदा 2013 चे कलम 3(2)कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.